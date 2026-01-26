Leichenfund in Tiefgarage: Obdachloser verbrennt in Trafo-Raum
Dresden - Schreckliche Tragödie in der Dresdner Innenstadt: In einer Tiefgarage unweit des Hauptbahnhofs bezog ein Obdachloser (43) wohl Winterquartier in einem Trafo-Raum der Anlage.
Montagmorgen rückten 40 Feuerwehrleute zu einer Rauchentwicklung in eben jenem Raum aus. Doch gebrannt hatten nicht die Schaltkreise.
Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, eilten Rettungskräfte kurz nach 5 Uhr morgens zur Tiefgarage am Wiener Platz. Die automatische Brandmeldeanlage hatte im zweiten Untergeschoss ausgelöst.
"Die Kollegen vor Ort haben die Tür geöffnet, dahinter den verrauchten Trafo-Raum und eine Person angetroffen", bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Klahre die TAG24-Anfrage.
Nach TAG24-Infos hatte sich ein Obdachloser darin ins Nachtquartier zurückgezogen. Der 43-Jährige muss in der Nacht mit einer Starkstromleitung in Verbindung gekommen sein. Seine Kleidung hatte demnach Feuer gefangen. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Deutschen feststellen.
Die Kripo hat inzwischen die Ermittlungen übernommen - zur Brandursache und dem Toten, aber auch wie der Obdachlose in die Anlage kommen konnte. Eine Straftatverdacht bestehe bislang nicht, hieß es.
Erstmeldung 9.15 Uhr, zuletzt aktualisiert 15.32 Uhr.
