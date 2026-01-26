Leichenfund in Tiefgarage: Obdachloser verbrennt in Trafo-Raum

Dresden - Schreckliche Tragödie in der Dresdner Innenstadt: In einer Tiefgarage unweit des Hauptbahnhofs bezog ein Obdachloser (43) wohl Winterquartier in einem Trafo-Raum der Anlage.

In der Tiefgarage am Wiener Platz wurde am Montagmorgen eine Leiche in einem Traforaum entdeckt. © Peter Schulze

Montagmorgen rückten 40 Feuerwehrleute zu einer Rauchentwicklung in eben jenem Raum aus. Doch gebrannt hatten nicht die Schaltkreise.

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, eilten Rettungskräfte kurz nach 5 Uhr morgens zur Tiefgarage am Wiener Platz. Die automatische Brandmeldeanlage hatte im zweiten Untergeschoss ausgelöst.

"Die Kollegen vor Ort haben die Tür geöffnet, dahinter den verrauchten Trafo-Raum und eine Person angetroffen", bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Klahre die TAG24-Anfrage.

Nach TAG24-Infos hatte sich ein Obdachloser darin ins Nachtquartier zurückgezogen. Der 43-Jährige muss in der Nacht mit einer Starkstromleitung in Verbindung gekommen sein. Seine Kleidung hatte demnach Feuer gefangen. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Deutschen feststellen.