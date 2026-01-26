DFB-Spiel in Dresden: So kannst Du als Einlaufkind dabei sein

Dresden - DFB-Fieber in Dresden : Am 3. März trifft die Frauen-Nationalmannschaft im Rudolf-Harbig-Stadion auf Slowenien. TAG24 verlost Plätze in der Volkswagen Junior Eskorte.

TAG24 verlost Plätze in der Volkswagen Junior Eskorte. © Volkswagen

Bundestrainer Christian Wück (52) und sein Team kommen zum Auftakt in die Women's European Qualifiers in die sächsische Landeshauptstadt. Dort soll der Grundstein für eine erfolgreiche Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien gelegt werden.

Gemeinsam mit Volkswagen verlost TAG24 elf Plätze für eine Mannschaft, um hautnah dabei zu sein. Als Einlaufkind führst Du die Nationalspielerinnen von der Kabine direkt aufs Feld.

So könnt Ihr dabei sein: Meldet Euch als Team an und schickt bis zum 5. Februar, 12 Uhr, eine Mail an [email protected] mit dem Stichwort: "Volkswagen Junior Eskorte" sowie Namen und Telefonnummer einer Ansprechperson.

Teilnahmeberechtigt sind Teams aus der Region, deren Spieler und Spielerinnen zum Zeitpunkt des Spiels zwischen sechs und neun Jahre alt und maximal 1,50 Meter groß sind. Für die Gewinner-Mannschaft gibt es ein komplettes Bekleidungs-Set, bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen und Schuhen, das im Nachgang behalten werden darf.