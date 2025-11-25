Leipzig oder Dresden? Neues Ranking zeigt, wo Hobby-Radsport beliebter ist

Dresden - Der Hobby-Radsport in Deutschland erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Ein neues Ranking zeigt nun, wo der Trend am stärksten vertreten ist. Auf den vorderen Plätzen befinden sich dabei auch zwei sächsische Großstädte.

Ein neues Ranking widmet sich dem Rennrad- und Gravelbiken als Hobbysport. © Jan Woitas/dpa

So landet Dresden auf dem fünften Rang noch vor Leipzig, das zwei Plätze weiter hinten liegt, wie die Analyse des Fahrradherstellers "Canyon Bicycles" belegt. Chemnitz taucht dagegen nicht in der Liste auf.

Das Podest beanspruchen Frankfurt am Main, München und Hannover. Dahinter folgt Stuttgart.

Für das Ranking wurden verschiedene Parameter untersucht - etwa das Google-Suchvolumen der letzten 12 Monate für die Begriffe "Gravelbike" und "Rennrad", die verfügbaren Komoot-Radtouren ab 50 Kilometern im 10-Kilometer-Umkreis vom Stadtkern sowie Daten des ADFC-Fahrradklimatests 2024.

Alle Werte wurden zur besseren Vergleichbarkeit auf 100.000 Einwohner normalisiert und mit Punkten versehen. Je besser eine Stadt in den jeweiligen Kategorien abschnitt, desto mehr Punkte erhielt sie. Der Gesamtscore aus allen Kategorien ergab die finale Platzierung der aktivsten Fahrradgemeinschaften Deutschlands.