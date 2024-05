Lernen vom Brot-Sommelier: In dieser Dresdner Schule wird geknetet und gebacken

Doch in der Adventszeit, in der der Backbetrieb auf Hochtouren läuft, kosten Back-Kurse Zeit, Platz und Nerven, die eigentlich nicht vorhanden sind. "Deshalb stand eine Backschule seit Langem auf unserer Wunschliste", so Gierig.

Karoline Marschallek (Stollenschutzverband, v.l.), Backhaus-Chefin Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller und TAG24-Reporterin Katrin Koch machen sich über den Brotteig her. © Foto Koch

Gierig erklärt das Zusammenspiel von Weizen-, Dinkelvollkorn- und Roggenmehl, Sauerteig, Hefe, Meeressalz und Kräutern.

Und dann wird geknetet, bis die Oberarme schmerzen. Der Teig klebt an den Händen und wird immer schwerer. Portionieren. Noch mal kneten.

Es dauert, bis Krustenbrot, Kräuterknolle und Kürbiskernbrot endlich in den Ofen geschoben werden.

Die Arbeit hat hungrig gemacht. Ein Büfett mit Broten und Aufstrichen sorgt für Stärkung. Besser schmeckt nur noch das selbst gebackene Brot, das aus dem Ofen kommt.

Jeder Hobbybäcker darf nach rund drei Stunden drei Brote mitnehmen.

Die nächsten Brotbackkurse (95 Euro/Teilnehmer) finden am 7./28. Juni und am 9. August statt. Am 12. Juli wird in der Backschule Eierschecke gebacken. Fünf Stollenbackkurse im November sind schon ausgebucht ...