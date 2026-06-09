Engine-Test absolviert! Wann umgebauter Jubiläums-A380 in Dresden abfliegen soll

Dresden - Retrofit abgeschlossen: Der Jubiläums-A380 der Lufthansa besitzt nach einer mehrwöchigen Umbauphase nun seine neue Business-Class. Am Sonntag zeigte sich die Maschine für einen Engine-Test vor dem Hangar und sorgte bei Planespottern für Begeisterung. Schon bald findet der Rückflug statt.

EFW-Sprecherin Anne Schneider (50) prognostiziert den Rückflug des Jubiläums-A380 für Mittwoch. © Stefan Häßler

"Nach aktuellem Stand wird der A380 am Mittwoch gegen circa 16 Uhr in Dresden abheben", erklärte Anne Schneider (50), Sprecherin der Elbe Flugzeugwerke (EFW), gegenüber TAG24. Bereits eine Stunde zuvor soll der nächste Riesenvogel für sein Retrofit am Airport landen.

Die Jubiläumsmaschine ist vor allem wegen der Sonderlackierung ein echter Hingucker. Ein XXL-Kranich schmückt den Riesenjumbo, dessen vier Triebwerke am Wochenende – natürlich im Freien – mittels unterschiedlicher Zuschaltung auf Funktionstüchtigkeit überprüft worden sind.

"Zuerst ein leises Surren, dann ein tiefes, wuchtiges Grollen, das in den Knochen nachhallt. Die vier Trent 900 schalten von 'Relaxed Tourist' auf 'Full Thrust Mode'", schwärmt Flugzeug-Liebhaber Thomas Job auf seinem Instagram-Kanal.

Neben den Außentests musste der Megaliner auch noch in der windstillen Halle auf sein Leergewicht (unbetankt) kontrolliert werden. Dafür kamen 22 Waagen zum Einsatz, die sich unter den einzelnen Rädern befanden. "Ein solches Vorgehen ist nach jeder Modifikation notwendig. Die erhaltenen Werte werden ins System eingegeben", erklärt Aircraft-Manager Jens Wurmisch (59). Das Ergebnis der Messung: 290 Tonnen.