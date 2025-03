"Mahnrad" vor Dresdner SPD-Büro: "Parents for Future" lassen nicht locker

Das "Mahnrad" steht vor dem Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Rasha Nasr (32). © Parents for Future Dresden

In erster Linie möchte die Organisation, gemeinsam mit weiteren Vereinigungen, die SPD auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Die Partei soll in den anstehenden Koalitionsverhandlungen dafür stimmen, diesen "als Fundament" der nächsten Bundesregierung zu verankern, so die Pressesprecherin von "Parents for Future".

Bereits zuvor haben Klimaaktivisten und -aktivistinnen in der SPD die Parteiführung vor eventuellen Rückschritten beim Thema Klimaschutz gewarnt, da sich einige Teile des Parlaments offenbar gegen die Maßnahmen für den Klimaschutz ausgesprochen haben.

Um diesem Bedenken Nachdruck zu geben, hat die Organisation jetzt ein sogenanntes "Mahnrad" vor dem SPD-Büro auf der Bergmannstraße 50 in Dresden-Striesen aufgestellt - alles unter dem Motto "#KeineKoalitionOhneKlima".