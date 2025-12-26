So gut kennt Maik Zeuge Dresdens Straßenbahnen - "Tramfluencer" im Quiz

Wie gut kennt er Dresdens Straßenbahnen? "Tramfluencer" Maik Zeuge im TAG24-Quiz!

Von Janina Rößler

Dresden - Maik Zeuge (47) ist täglich auf Dresdens Schienen unterwegs - doch wie gut kennt der "Tramfluencer" eigentlich das Straßenbahnnetz? Diese Frage habe ich mir, Redakteurin Janina Rößler (23), gestellt - und TAG24 machte den großen Test!



Im TAG24-Quiz zeigt "Tramfluencer" Maik Zeuge (47), wie gut er Dresdens Straßenbahnen kennt. © Holm Helis Los ging es mit einer einfachen Einstiegsfrage: Welche Linie hält am Alaunplatz? "Die 13", antwortete Maik, ohne zu zögern. Auch auf die zweite Frage hatte er sofort die richtige Antwort parat. Er wusste genau, welche Linien an der Semperoper vorbeifahren: "An der Semperoper fahren aktuell die Linie 3, die 4, die 7 und die 9." Dresden Lokal Schon zwei Vorfälle: An Dresdens Autobahnen sind Steinewerfer unterwegs Doch nicht alle Fragen waren so einfach. Als ich wissen wollte, welche die längste Linie Dresdens ist und wie viele Kilometer sie misst, wusste er zwar sofort, dass es die Linie 4 ist, musste dann aber dennoch kurz überlegen. "Die Linie 4, die geht von Prohlis bis Weinböhla. Für mich als Fahrer bedeutet das: einmal hin und anderthalb Stunden zurück, also insgesamt drei Stunden. Und wie viele Kilometer das sind … Jetzt hast du mich!" Ich gab ihm die Chance zu schätzen - Maik tippte auf 30 Kilometer. Ein echter Glückstreffer: Denn die richtige Antwort lautet 30,3 Kilometer!

"Tramfluencer" Maik Zeuge: Wie gut kennt er Dresdens Straßenbahnen?

Für TAG24 testete Redakteurin Janina Rößler (23), wie gut sich Maik Zeuge wirklich mit den Straßenbahnen auskennt. © Holm Helis Doch das war noch nicht alles. Anschließend wollte ich wissen, wie viele Minuten die Linie 4 unterwegs ist. "Das sind schon so … ich glaube, anderthalb Stunden [...], vielleicht eine Stunde und 28 Minuten?" Auch damit lag er fast richtig - nur vier Minuten daneben. Die exakte Fahrzeit beträgt 84 Minuten. Nachdem er die längste Linie bereits richtig benannt hatte, ging es nun um die kürzeste - und die dazugehörige Kilometerzahl. Allerdings gab es hier einen kleinen Haken, denn theoretisch gibt es zwei richtige Antworten. Dresden Lokal Prohlis hat jetzt eine Tafel mit Köpfchen "Welche wäre das jetzt? Na gut, viele sagen immer, die 10 oder die 12. [...] Ich würde sagen, die 10!" Damit lag Maik richtig. Bei der Kilometerzahl lag er jedoch etwas daneben: Er schätzte acht Kilometer, tatsächlich sind es 11,2. Die zweite korrekte Antwort ist die Sonderlinie 20, die nur zwischen Messe Dresden und Postplatz verkehrt - sie ist gerade einmal 3,7 Kilometer lang. Hier lag der 47-Jährige mit geschätzten 10,4 Kilometern deutlich daneben. Auch bei der Fahrzeit der Linie 10 lag er falsch: Er tippte auf 44 Minuten, tatsächlich sind es nur 35. Bei der Linie 20 lag er mit zwölf Minuten fast richtig - korrekt sind 13 Minuten.

Weiß "Tramfluencer" Maik Zeuge, wie lang das Dresdner Straßenbahnnetz ist?