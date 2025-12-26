So gut kennt Maik Zeuge Dresdens Straßenbahnen - "Tramfluencer" im Quiz
Dresden - Maik Zeuge (47) ist täglich auf Dresdens Schienen unterwegs - doch wie gut kennt der "Tramfluencer" eigentlich das Straßenbahnnetz? Diese Frage habe ich mir, Redakteurin Janina Rößler (23), gestellt - und TAG24 machte den großen Test!
Los ging es mit einer einfachen Einstiegsfrage: Welche Linie hält am Alaunplatz?
"Die 13", antwortete Maik, ohne zu zögern.
Auch auf die zweite Frage hatte er sofort die richtige Antwort parat. Er wusste genau, welche Linien an der Semperoper vorbeifahren: "An der Semperoper fahren aktuell die Linie 3, die 4, die 7 und die 9."
Doch nicht alle Fragen waren so einfach. Als ich wissen wollte, welche die längste Linie Dresdens ist und wie viele Kilometer sie misst, wusste er zwar sofort, dass es die Linie 4 ist, musste dann aber dennoch kurz überlegen.
"Die Linie 4, die geht von Prohlis bis Weinböhla. Für mich als Fahrer bedeutet das: einmal hin und anderthalb Stunden zurück, also insgesamt drei Stunden. Und wie viele Kilometer das sind … Jetzt hast du mich!"
Ich gab ihm die Chance zu schätzen - Maik tippte auf 30 Kilometer. Ein echter Glückstreffer: Denn die richtige Antwort lautet 30,3 Kilometer!
"Tramfluencer" Maik Zeuge: Wie gut kennt er Dresdens Straßenbahnen?
Doch das war noch nicht alles. Anschließend wollte ich wissen, wie viele Minuten die Linie 4 unterwegs ist.
"Das sind schon so … ich glaube, anderthalb Stunden [...], vielleicht eine Stunde und 28 Minuten?" Auch damit lag er fast richtig - nur vier Minuten daneben. Die exakte Fahrzeit beträgt 84 Minuten.
Nachdem er die längste Linie bereits richtig benannt hatte, ging es nun um die kürzeste - und die dazugehörige Kilometerzahl. Allerdings gab es hier einen kleinen Haken, denn theoretisch gibt es zwei richtige Antworten.
"Welche wäre das jetzt? Na gut, viele sagen immer, die 10 oder die 12. [...] Ich würde sagen, die 10!" Damit lag Maik richtig. Bei der Kilometerzahl lag er jedoch etwas daneben: Er schätzte acht Kilometer, tatsächlich sind es 11,2.
Die zweite korrekte Antwort ist die Sonderlinie 20, die nur zwischen Messe Dresden und Postplatz verkehrt - sie ist gerade einmal 3,7 Kilometer lang. Hier lag der 47-Jährige mit geschätzten 10,4 Kilometern deutlich daneben.
Auch bei der Fahrzeit der Linie 10 lag er falsch: Er tippte auf 44 Minuten, tatsächlich sind es nur 35. Bei der Linie 20 lag er mit zwölf Minuten fast richtig - korrekt sind 13 Minuten.
Weiß "Tramfluencer" Maik Zeuge, wie lang das Dresdner Straßenbahnnetz ist?
Etwas ins Stocken geriet Maik bei der Frage, wie lang das Dresdner Straßenbahnnetz insgesamt in Kilometern ist: "Ich würde jetzt gern einen Joker nehmen! Ich würde grob geschätzt 300 [Kilometer] sagen."
Damit lag er falsch: Tatsächlich ist es weniger als die Hälfte - gerade einmal rund 134 Kilometer Streckenlänge.
Die nächste Frage hingegen konnte er wieder problemlos beantworten: Über die mittlerweile nicht mehr existierende Carolabrücke fuhren einst die Linien 3 und 7. Auch die Frage, welche Linien an der Berthold-Haupt-Straße vorbeifahren, beantwortete Maik, ohne zu überlegen - kein Wunder, schließlich fährt dort seine Lieblingslinie entlang: "Das ist die Linie 2 und die Linie 6!"
Zum Ende hin wurde es dann noch einmal etwas schwerer. Ich wollte von ihm wissen, wann die erste elektrische Straßenbahnlinie in Dresden eingeführt wurde. Da kam der "Tramfluencer" ins Grübeln: "Keine Ahnung. [...] Ich würde sagen, sie wurde eingeführt … 1918?"
Das war tatsächlich zu spät: Ganze 25 Jahre zuvor - 1893 - war die richtige Antwort. Es war sogar die erste elektrische Linie in ganz Sachsen, die den Schlossplatz und den Schillerplatz verband.
Und schließlich die letzte Frage: Wann wurde der Betrieb der Tatrabahnen eingestellt? Das wusste Maik: im Jahr 2023.
Alles in allem schlug sich der "Tramfluencer" hervorragend - kein Wunder, immerhin arbeitet er jeden Tag mit den Straßenbahnen.
Titelfoto: Holm Helis