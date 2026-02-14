Fünfstelliger Sachschaden: Vandalen sprengen Automat in Dresden und sorgen für Zugausfälle

Dresden - Massive Behinderungen bei der Dresdner S-Bahn! Wegen Vandalismus kam es am Freitagmorgen zu zahlreichen Ausfällen im Berufsverkehr. Es werden nun Zeugen gesucht.

Ein gesprengter Fahrkartenautomat am S-Bahnhof Strehlen sorgte am Freitagmorgen für große Beeinträchtigungen. © Roland Halkasch

"Gegen 4.46 Uhr erhielten wir die Meldung einer Kundenbetreuerin, dass ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Strehlen gesprengt worden sei", erklärte Bundespolizei-Sprecher Thomas Bergel (45) gegenüber TAG24.

Ersten Ermittlungen zufolge brachten bislang Unbekannte offensichtlich Pyrotechnik im Gerät zur Explosion, wodurch es zerstört wurde und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand.

Wegen herumliegender Trümmerteile und zur Absicherung des Tatorts wurde der Bahnsteig samt der zwei Gleise bis 8.20 Uhr gesperrt. "Dann durften Züge ohne Halt durchfahren", so Bergel. Wenig später hätten ab 8.35 Uhr auch wieder Aus- und Einstiege erfolgen dürfen.

Während der Sperrung mussten betroffene Fahrgäste der S1 und S2 auf das DVB-Angebot ausweichen. Laut Augenzeugen waren am Hauptbahnhof vermehrt Ansagen zu hören, dass die Halte bis Heidenau entfallen - wegen der abweichenden Fahrten über die Ferngleise.