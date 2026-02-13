Darum wird es in Sachsen immer schwieriger, neue Betriebsräte zu gründen

Dresden - Die bevorstehenden Betriebsratswahlen sind die größten politischen Wahlen gleich nach der Bundestagswahl . Obwohl rechtlich abgesichert, wird es in Sachsen immer schwieriger, neue Betriebsräte zu gründen.

Die Betriebsratswahlen starten am 1. März. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen. © imago/eibner

Der Gegenwind aus den Chefetagen bläst vielen Initiativen heftig ins Gesicht, sagt Stefan Ehly (42) von der IG Metall Dresden-Riesa. "Besonders in inhabergeführten kleinen und mittleren Unternehmen sehen Chefs die Gründung häufig als Einmischung in betriebliche Angelegenheiten."

Die aktuelle Talfahrt der Wirtschaft verstärkt diese Tendenz. "Als Gegenmaßnahme droht das Management nicht selten direkt oder indirekt mit Rationalisierungen oder Arbeitsplatzverlagerungen", weiß Ehly aus Erfahrung.

Betriebsräte können in Unternehmen ab fünf Mitarbeitern gegründet werden. Der Vorteil für den Unternehmer: "Konflikte gibt es überall. Mit Betriebsrat laufen sie in der Regel reibungsloser, weil der zwischen den Parteien vermitteln kann", so der Gewerkschafter.

Alle vier Jahre im Frühjahr werden Betriebsräte in Deutschland neu gewählt. Allein im IG Metall-Bezirk Dresden-Riesa sind das 120 Gremien mit 460 Betriebsräten.

Zahlen für den ganzen Freistaat gibt es laut DGB Sachsen nicht. Das Institut für Arbeitsmarktforschung (IAB) beziffert den Anteil der Unternehmen mit Betriebsrat für ganz Ostdeutschland auf gerade einmal 4,4 Prozent (Stand: 2024).