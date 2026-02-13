Lange Schlange trotz miesem Wetter: Was ist in der Neustadt los?
Dresden - Seit dem heutigen Freitag ist Dresden um einen Dönerladen reicher - der "Berlin'er Gemüse Döner"-Imbiss in der Neustadt feiert seine Eröffnung. Dafür haben die Betreiber einen ganz besonderen Anreiz aus der Hauptstadt mit auf die Alaunstraße 39 gebracht: An den ersten beiden Tagen wird es Döner für nur einen Euro geben!
Was man bislang nur von großen Kebabketten aus Berlin kennt, wird es Freitag und Samstag auch in Dresden geben: Jeder Kunde muss für einen Döner nur einen Euro bezahlen.
Was anderes wird an den ersten beiden Eröffnungstagen gleich gar nicht verkauft, wie die Cousins Abdulkadir Acioglu und Ibrahim Yildiz (beide 28) im Gespräch mit TAG24 erklärten. Für beide Tage sind zwei Mega-Hähnchendrehspieße bestellt, berichtet Acioglu. Es wird so lange verkauft, bis nichts mehr da ist.
Yildiz rechnete mit langen Schlangen, Besucherströmen im vierstelligen Bereich. "Die Leute sollen bitte Geduld mitbringen." Damit die Wartezeit so kurz wie möglich ist, bekommt jeder Kunde genau einen Döner. Für fünf Euro fünf Freunden fünf weitere Döner mitzubringen, ist nicht möglich. Am Freitagmittag hielt sich der Kundenstrom (wahrscheinlich wetterbedingt) noch in Grenzen, spätestens am Nachmittag gingen die Döner dann im Akkordtempo über die Theke.
Die beiden Dönerspezialisten sind zusammen in Berlin aufgewachsen, bezeichnen sich und ihren Geschäftspartner Mehmet Akif Karanfil (31) als "drei Menschen mit einer Seele" und die Eröffnung ihres ersten eigenen Lokals als Kindheitstraum.
Doch warum entschieden sich drei Türken aus Berlin für die sächsische Landeshauptstadt für ihren "Familienbetrieb"?
"Das Herz Dresdens": "Berlin'er Gemüse Döner" kommt in die Neustadt
Acioglu lebt bereits seit einem Jahr hier - und liebt Dresden. Es sei eine historische, große Stadt, aber ruhiger als Berlin. Dort gebe es manchmal zu viel von allem. Und die Neustadt sei einfach "das Herz der Stadt".
"Dresden verdient es, Leckereien aus der ganzen Welt zu bekommen", ergänzt Yildiz. Die 28-Jährigen sind überzeugt, dass sich ihr Produkt von der Konkurrenz abhebt, wagen deshalb auch das 1-Euro-Verlustgeschäft.
Die Döner würden sich ganz am Vorbild der bekannten Gemüsedöner-Ketten aus Berlin orientieren. Anders, als man beim Namen denken mag, ist die beliebte Speise dabei aber keineswegs nur als vegetarische Variante zu haben.
Stattdessen wird beim Gemüsedöner voll auf Hähnchenspieße gesetzt, Kalb hingegen gibt es nicht. Dazu werden die Brote natürlich mit üppig - und besonders auch gegrilltem - Gemüse gefüllt.
Die Saucen und das Fleisch bekommt der "Berlin'er Gemüse Döner" dabei von geschätzten Vertrieben aus der Hauptstadt. Lediglich der Salat, der frisch sein muss, kommt aus der Region.
Erstmeldung 12. Februar
Titelfoto: TAG24