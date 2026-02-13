Lange Schlange trotz miesem Wetter: Was ist in der Neustadt los?

Dresden - Seit dem heutigen Freitag ist Dresden um einen Dönerladen reicher - der "Berlin'er Gemüse Döner"-Imbiss in der Neustadt feiert seine Eröffnung. Dafür haben die Betreiber einen ganz besonderen Anreiz aus der Hauptstadt mit auf die Alaunstraße 39 gebracht: An den ersten beiden Tagen wird es Döner für nur einen Euro geben!

Die Cousins Ibrahim Yildiz (28, l.) und Abdulkadir Acioglu (28) freuen sich auf die Eröffnung. © Petra Hornig

Was man bislang nur von großen Kebabketten aus Berlin kennt, wird es Freitag und Samstag auch in Dresden geben: Jeder Kunde muss für einen Döner nur einen Euro bezahlen.

Was anderes wird an den ersten beiden Eröffnungstagen gleich gar nicht verkauft, wie die Cousins Abdulkadir Acioglu und Ibrahim Yildiz (beide 28) im Gespräch mit TAG24 erklärten. Für beide Tage sind zwei Mega-Hähnchendrehspieße bestellt, berichtet Acioglu. Es wird so lange verkauft, bis nichts mehr da ist.

Yildiz rechnete mit langen Schlangen, Besucherströmen im vierstelligen Bereich. "Die Leute sollen bitte Geduld mitbringen." Damit die Wartezeit so kurz wie möglich ist, bekommt jeder Kunde genau einen Döner. Für fünf Euro fünf Freunden fünf weitere Döner mitzubringen, ist nicht möglich. Am Freitagmittag hielt sich der Kundenstrom (wahrscheinlich wetterbedingt) noch in Grenzen, spätestens am Nachmittag gingen die Döner dann im Akkordtempo über die Theke.

Die beiden Dönerspezialisten sind zusammen in Berlin aufgewachsen, bezeichnen sich und ihren Geschäftspartner Mehmet Akif Karanfil (31) als "drei Menschen mit einer Seele" und die Eröffnung ihres ersten eigenen Lokals als Kindheitstraum.

Doch warum entschieden sich drei Türken aus Berlin für die sächsische Landeshauptstadt für ihren "Familienbetrieb"?