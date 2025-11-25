Überlastete Schule in der Johannstadt: Neue Hoffnung für die "Cocker-Schule"

Dresden - Gymnasium, Abendschule und Oberschule auf einem Areal: Für den überlasteten Schulstandort an der Pfotenhauerstraße in der Johannstadt gibt es jetzt neue Hoffnung. Eine Initiative der Grünen, den überfälligen Neubau der 101. Oberschule auf der Cockerwiese mittels Krediten zu finanzieren, fand eine Mehrheit.

Am überlasteten Schul-Standort an der Pfotenhauer Straße in der Johannstadt musste in der Vergangenheit wegen Zündeleien wiederholt die Feuerwehr anrücken. © Roland Halkasch

Wegen klammer Kassen waren im aktuellen Doppelhaushalt (2025/26) keine Gelder eingestellt worden.

Die Grünen schlagen darum vor, den Neubau (mindestens 40 Millionen Euro) über die städtische Tochter "Kommunale Immobilien Dresden" unverzüglich zu realisieren.

"Wenn wir nicht endlich eine Perspektive für die Oberschule und das Gymnasium finden, eskaliert die Situation am Standort", sagt Stadträtin Katharina Ringler (35, Grüne).