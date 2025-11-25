Gangsta-Rap im Klassenzimmer? - Haftbefehl an der Musikhochschule

Am Dienstag findet an der Hochschule für Musik eine öffentliche Gesprächsrunde statt - Thema ist "Gehört Gangsta-Rap ins Klassenzimmer?".

Von Heiko Nemitz

Dresden - Kein anderer Rapper stand in diesem Jahr so im Fokus wie Haftbefehl (39). Die Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" erzählt zwar vom Absturz des Rap-Stars, lenkt aber auch den Blick auf die Musik und Reimkunst von Aykut Anhan, so der bürgerliche Name von Haftbefehl. Seitdem wird diskutiert: Gehört Gangsta-Rap ins Klassenzimmer, in den Musikunterricht? Die Hochschule für Musik (HfM) widmet dem Thema am Dienstag eine öffentliche Gesprächsrunde.

Relevant für den Musikunterricht an Schulen? Der Offenbacher Rapper Haftbefehl (Aykut Anhan, 39) in der Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story". © Netflix Ein haltloser Mensch im Dauerrausch, exzessiver Drogenkonsum, eine fast weggekokste Nase: Die immens erfolgreiche Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" porträtiert einen Künstler am Abgrund. Schonungslos werden die Schattenseiten des Gangsta-Rap-Milieus gezeigt. Im Zuge des Films wurde aber auch deutlich, dass dieses Musik-Genre bei aller inhaltlichen Problematik eine Kunstform ist. Eine überaus populäre dazu, die vor allem in der Alltagsrealität junger Menschen eine große Rolle spielt. Der Stadtschüler:innenrat von Offenburg am Main, Heimatstadt von Haftbefehl, regte schließlich an, den Rapper im Unterricht zu behandeln. Dresden Lokal Ein großer Abend beim "British Festival" der Philharmonie: Musik aus dem Weltraum Seitdem wird diese Forderung bundesweit diskutiert. Wie die HfM mitteilt, zeige die Debatte, wie eng musikalische und gesellschaftliche Gegenwart miteinander verwoben seien.

Im kleinen Saal der Musikhochschule findet die Gesprächsrunde statt