05.04.2023 06:20 683 Ach du dickes Ei: Mehr Ostern als im "Fährgarten" geht nicht!

Wirt Jens Bauermeister hat in eineinhalb Tagen die lustigste und größte Osterdekoration in seinem Biergarten am Johannstädter Elbufer aufgebaut.

Von Katrin Koch

Dresden - Nicht kleckern, sondern klotzen: Mehr Ostern als im "Fährgarten" geht nicht. Wirt Jens Bauermeister (58) stellt die XXL-Hasen in seinem Biergarten auf. © Eric Münch Wirt Jens Bauermeister (58) hat in eineinhalb Tagen die lustigste und größte Osterdekoration in seinem Biergarten am Johannstädter Elbufer aufgebaut. Und die ist wahrlich nicht zu übersehen. Allein am Osterbaum hängen Hunderte Eier. "Exakt 563 Stück", hat Bauermeister gezählt. "Hinzu kommen rund 20 Hasen und große Dekofiguren, die von den Mitarbeitern des Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerkes Dresden entworfen und gebaut wurden." Vom Babyhasen, der nuckelnd im Kinderwagen liegt, bis zu Meister Lampe, der die Eier anmalt – eine komplette Hasenwelt erfreut die Gäste. "Ich will einfach gute Laune verbreiten. Meine Gäste sollen mal Krise, Krieg und Sorgen vergessen", wünscht sich Bauermeister. Mehr als 500 bunte Ostereier zieren den Osterbaum im "Fährgarten". © Eric Münch Bis zehn Tage nach Ostern wohnt der Frohsinn im "Fährgarten".

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)