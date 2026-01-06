Mehr Sicherheit, weniger Angst: Hier wird Rentnern der Umgang mit Online-Banking erklärt
Dresden - Die Welt wird immer digitaler: Künstliche Intelligenz, Smartphones und Social Media gehören längst zum Alltag - ebenso wie kontaktloses Bezahlen oder Online-Banking. Für viele, vor allem ältere Menschen, kann das schnell zum Problem werden, denn sie fühlen sich von der Technik oft überfordert.
Die Sparda-Bank Berlin hat sich dafür eine einfache Lösung ausgedacht: ein Online-Café für Rentner!
In gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen wird den Teilnehmern Schritt für Schritt der Umgang mit Online-Banking erklärt.
Seit rund einem Jahr findet die Veranstaltung jeden ersten Montag im Monat in der Filiale auf der Prager Straße in Dresden statt. Den Anwesenden wird dabei ausführlich beigebracht, wie Online-Banking überhaupt funktioniert - und es gibt natürlich auch genügend Zeit, um die verschiedensten Fragen zu klären.
Cornell Brückmann (39) führte durch den Abend und erklärte gegenüber TAG24, dass man den Teilnehmern vermitteln wolle, dass digitales Banking nichts Schlechtes sei und man sie dazu ermutigen möchte, es einfach einmal auszuprobieren.
"Weil viele Kunden haben gesagt: Mensch, toll, dass ich diesen Schritt gegangen bin - ich gehe auf keinen Fall mehr zurück", erklärte der 39-Jährige.
Auch über mögliche Sicherheitsrisiken und Betrugsmaschen wurde aufgeklärt. So wurde den Rentnern unter anderem erklärt, wie sie sichere Passwörter erstellen, dass sie keine Links aus E-Mails öffnen und dubiose Anrufe lieber zweimal hinterfragen sollten.
Banken schaffen SB-Automaten ab
Teilnehmerin Frau Pupp (83) erklärte: "Außer Anrufen, die ich schnell wieder abgebrochen habe, oder E-Mails, die ich nicht geöffnet habe, habe ich bisher noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Und ich hoffe, dass es dabei bleibt."
Sie fügte hinzu, dass sie die Veranstaltung als sehr informativ empfunden habe. Online-Banking habe sie bislang nicht benötigt, da sie ihre Bankgeschäfte aufgrund des kurzen Weges immer persönlich in der Filiale erledigt habe.
Als bekannt wurde, dass in diesem Jahr die SB-Automaten für Kontoauszüge und Überweisungen abgebaut werden sollen, wollte sie etwas ändern.
"Als ich als Erstes erfahren habe, dass die Automaten abgeschafft werden, an die man sich gewöhnt hat, habe ich mir gedacht: Da muss ich mich so schnell wie möglich auf das Online-Banking einschießen, damit nicht erst etwas passiert, wenn es irgendwelche Probleme gibt", erläuterte sie. Zudem fügte sie hinzu, dass sie ihre Kontoauszüge gern mehr als einmal im Monat einsehen möchte.
Auch Brückmann zeigte sich mit dem Abend mehr als zufrieden. Viele Teilnehmer würden das Online-Café bereits Freunden und Verwandten empfehlen, die bislang nur wenige Berührungspunkte mit digitalem Banking gehabt hätten.
Dabei richtet sich das Angebot natürlich nicht ausschließlich an Rentner, sondern an alle, die sich in entspannter Atmosphäre über digitales Banking informieren möchten.
