Mehr Sicherheit, weniger Angst: Hier wird Rentnern der Umgang mit Online-Banking erklärt

Dresden - Die Welt wird immer digitaler: Künstliche Intelligenz, Smartphones und Social Media gehören längst zum Alltag - ebenso wie kontaktloses Bezahlen oder Online-Banking. Für viele, vor allem ältere Menschen, kann das schnell zum Problem werden, denn sie fühlen sich von der Technik oft überfordert.

Cornell Brückmann (39) erzählte im Gespräch mit TAG24-Redakteurin Janina Rößler (23), dass die Veranstaltung bei den Teilnehmern sehr gut ankommt. © Norbert Neumann

Die Sparda-Bank Berlin hat sich dafür eine einfache Lösung ausgedacht: ein Online-Café für Rentner!

In gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen wird den Teilnehmern Schritt für Schritt der Umgang mit Online-Banking erklärt.

Seit rund einem Jahr findet die Veranstaltung jeden ersten Montag im Monat in der Filiale auf der Prager Straße in Dresden statt. Den Anwesenden wird dabei ausführlich beigebracht, wie Online-Banking überhaupt funktioniert - und es gibt natürlich auch genügend Zeit, um die verschiedensten Fragen zu klären.

Cornell Brückmann (39) führte durch den Abend und erklärte gegenüber TAG24, dass man den Teilnehmern vermitteln wolle, dass digitales Banking nichts Schlechtes sei und man sie dazu ermutigen möchte, es einfach einmal auszuprobieren.

"Weil viele Kunden haben gesagt: Mensch, toll, dass ich diesen Schritt gegangen bin - ich gehe auf keinen Fall mehr zurück", erklärte der 39-Jährige.

Auch über mögliche Sicherheitsrisiken und Betrugsmaschen wurde aufgeklärt. So wurde den Rentnern unter anderem erklärt, wie sie sichere Passwörter erstellen, dass sie keine Links aus E-Mails öffnen und dubiose Anrufe lieber zweimal hinterfragen sollten.