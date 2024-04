Deutsche Bahn bietet wieder mehr Zug-Verbindungen in Dresden an

Zudem ändert sich an Wochenenden, dass die Verstärker-Busse zwischen Sebnitz und Neustadt, wo Anschluss an die dort beginnenden Züge besteht, gestrichen werden. Denn ab 11. Mai können die Bahnen wieder regulär auf der ganzen Strecke eingesetzt werden. Gleiches gilt deshalb auch für die Gegenrichtung.

Es geht konkret um die Mittagsverbindung, die bisher 11.44 Uhr in Sebnitz startet (neu ab 11. Mai: 11.43 Uhr) und 12.55 Uhr in Pirna ankommt (neu 12.47 Uhr) beziehungsweise 13.11 Uhr in Pirna startet (weiterhin 13.11 Uhr) und 14.16 Uhr Sebnitz erreicht (neu 14.14 Uhr).

Ab 11. Mai wird an Wochenenden ein weiterer Zug auf der Strecke der Regionalbahn 71 eingesetzt. Zwischen Sebnitz und Pirna müssen Reisende dann nicht mehr mit dem Schienenersatzverkehr-Bus fahren.

Die Deutsche Bahn kann wieder mehr Zugverbindungen in und um Dresden anbieten. © Norbert Neumann

Ab Montag, dem 10. Juni, sind zwei zusätzliche Züge als Verstärker auf der Linie der S1 unterwegs.

Sie fahren in Pirna in den Morgenstunden um 5.47 Uhr und 7.47 Uhr bis nach Meißen sowie um 8.17 Uhr bis Dresden Hauptbahnhof. In Meißen Triebischtal starten die Züge um 6.34 Uhr und 7.04 Uhr, um bis nach Pirna zu fahren.

Nachmittags wird das Angebot noch umfangreicher verstärkt.

Zusätzliche S1-Züge in Richtung Pirna starten um 14.49 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof sowie um 14.34 Uhr, 16.34 Uhr und 17.04 Uhr in Meißen.

In Pirna fahren weitere Bahnen um 15.17 Uhr, 15.47 Uhr und 17.47 Uhr bis nach Meißen.

Die zusätzlichen Verbindungen und Änderungen von Ersatz-Bussen auf Züge sind bisher nicht in den Fahrplandaten auf bahn.de sowie beim VVO abrufbar. Reisende müssen sich diesbezüglich noch etwas gedulden, bis alle Angaben in den Onlinesystemen hinterlegt sind.