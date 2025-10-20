1.120
Mehrfach gesperrt: Keine Durchfahrt nach Prag per Bahn
Dresden/Prag - Bahnreisende müssen sich für das restliche Jahr auf mehrere Sperrungen auf der Strecke zwischen Dresden und Prag einstellen.
Gleich dreimal wird der Abschnitt wegen diverser Bauarbeiten bis Ende des Jahres gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.
Die erste Sperrung erfolgt vom 26. Oktober bis zum 8. November.
Auch in den Zeiträumen vom 13. bis 16. November sowie vom 2. bis 10. Dezember ist eine Direktfahrt in die tschechische Hauptstadt nicht möglich.
Für die Verbindung zwischen Dresden und Ústí nad Labem kommen Ersatzbusse zum Einsatz.
