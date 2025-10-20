Mehrfach gesperrt: Keine Durchfahrt nach Prag per Bahn

Dresden/Prag - Bahnreisende müssen sich für das restliche Jahr auf mehrere Sperrungen auf der Strecke zwischen Dresden und Prag einstellen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag kommt es bis Ende des Jahres zu mehreren Sperrungen. © picture alliance/dpa

Gleich dreimal wird der Abschnitt wegen diverser Bauarbeiten bis Ende des Jahres gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Die erste Sperrung erfolgt vom 26. Oktober bis zum 8. November.