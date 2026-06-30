Millionäre unterzeichnen Deal ums Lingnerschloss

Dresden - Wer kauft das Erbbaurecht und übernimmt das Lingnerschloss für die nächsten 44 Jahre? Trotz weiterer in den vergangenen Tagen eingegangener Angebote wurde am Dienstag der Übertragungsvertrag zwischen Insolvenzverwaltung und den beiden millionenschweren Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) unterschrieben. Nun hängt alles am Stadtrat. Der könnte Anfang September noch ein Veto einlegen - das fordert jetzt die SPD und sucht Verbündete.

Locker und lässig: Nach Vertragsunterzeichnung verließen die beiden Millionäre Oliver Kreider (60, l.) und Thomas Bohn (58) am Nachmittag den Notarsitz (Hohe Straße in Plauen) wieder. © Bildmontage: privat

Der Stadtrat könnte den Verkauf des Erbbaurechtes verhindern und den 1,65-Millionen-Euro-Deal mit Bohn und Kreider platzen lassen. "Auf Teufel komm raus wollen wir unser Schloss zurück", fordert SPD-Stadträtin Kristin Sturm-Karls (41).

Das Lingnerschloss dürfe nicht in private Hände verkauft werden. Man wolle auch keinen Bieterwettbewerb der Millionäre. Im Zweifel solle die Stadt die Summe aufbringen, um wieder Zugriff auf die städtische Liegenschaft zu erhalten, so Sturm-Karls.

Anschließend könne ein Konzept im Sinne des Lingner-Testaments ausgeschrieben werden, um Lingnerschloss und benachbartes Schloss Albrechtsberg (betreibt aktuell die städtische Messe-Gesellschaft) gemeinsam zu betreiben.

Das könnte Investitionen und Kosten wieder einspielen, wobei dabei auch private Interessenten eingebunden werden könnten. Die SPD wirbt dafür in einem Antrag als Arbeitsgrundlage und will in der Sommerpause politische Verbündete finden.