Diese Ampel hat einen Haken: 18 Sekunden Grün für alle Fußgänger
Dresden - Dresdens erste Rundum-Grün-Ampel (TAG24 berichtete) läuft! Am "Assi-Eck" in der Neustadt dürfen Fußgänger die Straße jetzt diagonal queren, wenn sie Grün haben. Dafür müssen sie lange auf die Grünphase warten – und zum Queren der Kreuzung bleiben nur wenige Sekunden.
Eigentlich sollte das "Diagonalgrün" (Kosten: 75.000 Euro) am Dienstagmorgen in Betrieb gehen, wegen einer technischen Panne verschob sich der Start fünf Stunden nach hinten.
Dann war es so weit: Fußgänger müssen für diagonale Wege nicht mehr doppelt an der Ampel warten. Der Haken: Die Grünphase dauert – nach einer TAG24-Messung – nur rund 18 Sekunden, bei Rot warten Passanten über eine Minute ...
Vor lauter Ungeduld überquert mancher die Kreuzung dann doch bei Rot. Gülay Acikgüloglu (17), Kim Gregor (20) und Ute Gregor (58) finden die Ampelschaltung trotzdem gelungen: "Das ist sinnvoll, die Leute sind vorher schon quer über die Kreuzung gelaufen."
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"Die Neustädter werden diese neue Ampelregelung sicher intensiv nutzen", hatte auch Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) im Vorfeld vermutet. Man werde die Praxis "genau beobachten und dann schauen, ob sich Rundum- und Diagonalgrün auch auf andere, bevorzugt kleine oder mittelgroße Kreuzungen übertragen lässt".
Denn das Rathaus geht davon aus, dass die neue Schaltung die Verkehrssicherheit verbessert.
Titelfoto: Fotomontage: Petra Hornig