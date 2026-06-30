Diese Ampel hat einen Haken: 18 Sekunden Grün für alle Fußgänger

Dresden - Dresdens erste Rundum-Grün-Ampel ( TAG24 berichtete ) läuft! Am "Assi-Eck" in der Neustadt dürfen Fußgänger die Straße jetzt diagonal queren, wenn sie Grün haben. Dafür müssen sie lange auf die Grünphase warten – und zum Queren der Kreuzung bleiben nur wenige Sekunden.

Die Stadt erhofft sich mehr Verkehrssicherheit. © Petra Hornig

Eigentlich sollte das "Diagonalgrün" (Kosten: 75.000 Euro) am Dienstagmorgen in Betrieb gehen, wegen einer technischen Panne verschob sich der Start fünf Stunden nach hinten.

Dann war es so weit: Fußgänger müssen für diagonale Wege nicht mehr doppelt an der Ampel warten. Der Haken: Die Grünphase dauert – nach einer TAG24-Messung – nur rund 18 Sekunden, bei Rot warten Passanten über eine Minute ...

Vor lauter Ungeduld überquert mancher die Kreuzung dann doch bei Rot. Gülay Acikgüloglu (17), Kim Gregor (20) und Ute Gregor (58) finden die Ampelschaltung trotzdem gelungen: "Das ist sinnvoll, die Leute sind vorher schon quer über die Kreuzung gelaufen."