Stadt kündigt an: Das ändert sich ab morgen bei Zahlung von Parkscheinen

Dresden - Änderung angekündigt! Ab Mittwoch steht ein neuer Anbieter für die mobile Zahlung von Parkscheinen in Dresden zur Auswahl.

Zum Juli startet "Parkster" in Dresden mit seinem mobilen Bezahldienst für Parkscheine. (Archivfoto) © Petra Hornig

Bestehende Verträge mit den bisherigen Konzessionären "EasyPark" und "PayByPhone Deutschland" laufen zum 30. Juni aus, wie das Rathaus mitteilte.

Künftig und erstmalig steht das Angebot von "Parkster" – einem Münchner Unternehmen – zur Verfügung. Doch auch Fans von "EasyPark" können beruhigt sein: Der Anbieter ist weiterhin mit seinem Service in Dresden vertreten.

Daneben gibt es die Möglichkeit, den stadteigenen E-Parkschein zu nutzen.

"Im Zuge der Umstellung werden alle Parkscheinautomaten im Stadtgebiet mit neuen Hinweisen versehen, die auf die digitalen Bezahlmöglichkeiten aufmerksam machen", heißt es.