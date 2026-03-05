Mit Sensoren, Kameras und Radar: VW übt in Dresden das autonome Fahren

Dresden - Autonomes Fahren gilt als das Mobilitätsversprechen der Zukunft. Die ist so weit gar nicht mehr weg. Rund um den Großen Garten in Dresden testet Volkswagen den selbstfahrenden ID.Buzz bereits. Und nicht nur den.

Die selbstfahrenden Fahrzeuge sind leicht am Dachaufbau zu erkennen. Dahinter versteckt sich eine Radaranlage. © PR/VW

Keine Angst! Ganz "ohne" sind die Fahrzeuge im Karree Stübel- und Karcherallee sowie Lenné- und Tiergartenstraße nicht unterwegs. "Wir haben während der Erprobungsfahrt immer zwei Kollegen an Bord", erklärt der Leiter des VW-Montagezentrums für autonomes Fahren in der Gläsernen Manufaktur (GMD), Thomas Kunert (50).

Der Fahrer hinterm Steuer benötigt dafür einen speziellen Prototyp - und einen Führerschein für autonomes Fahren. Ein zweiter Kollege checkt, ob die eingebauten Features funktionieren.

30 Sensoren und Kameras sind in der Testphase fürs autonome Fahren nötig. Auf dem Dach ist zusätzlich Radar angebracht. "Wir fahren das Auto nach dem Einbau wie jedes andere vom Hof und schalten dann auf der Straße schrittweise auf autonomes Fahren um", erläutert Kunert die Erprobungsfahrten.

Funktioniert alles, werden die Fahrzeuge nach Nordamerika, Skandinavien oder Japan verschickt, um dort unter Extrembedingungen Daten zu sammeln, die für die Softwareentwicklung alternativlos sind. Anschließend kommen die Fahrzeuge wieder zurück nach Dresden und werden mit der neuesten Technik ausgestattet. Dann beginnt der Prozess von vorn.