Weiße Flotte tischt bei Thüringer Gartenschau auf
Dresden - Die Gastronomie der Weißen Flotte tischt nicht "nur" auf den elf Schiffen auf der Elbe auf - sondern auch an Land! Das Dresdner Traditionsunternehmen übernimmt das Catering bei der thüringischen Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis - knapp 300 Kilometer vom Terrassenufer entfernt. Vom 23. April bis 11. Oktober wird die Flottengastro die rund 340.000 erwarteten Besucher der Gartenschau verköstigen. Und das ist erst der Anfang!
"Wir wollen den Cateringbereich unseres Unternehmens stärken, um uns unabhängiger von Wasserständen und Ereignissen wie dem Brückeneinsturz zu machen", erklärt Geschäftsführer Stefan Bloch (46), selbst gelernter und erfahrener Koch, der bis 2016 unter anderem in Dubai, Irland und auf Kreuzfahrtschiffen am Herd stand.
Bloch kennt die Herausforderungen des Cateringgeschäfts - und will sie annehmen. "Die Landesgartenschau ist ein überregional sichtbares Projekt, bei dem wir zeigen können, was wir können."
Und es ist eine Art Feuertaufe für das nächste Ziel: "Wir werden uns für die Landesgartenschau 2028 in Wittenberg bewerben - und natürlich für die Bundesgartenschau 2033 in Dresden."
Für den Ausbau des Cateringgeschäftes hat die Flottengastro erst 2025 über 100.000 Euro in die Ausstattung der Landküche investiert. Das hilft allerdings bei der Landesgartenschau in Thüringen nicht viel. "Für die Gartenschau mieten wir Küchencontainer samt Zelt", erklärt Bloch.
Weiße Flotte bietet auch Thüringer Bratwurst an
Flotten-Küchenchef Andreas Lindner (45) muss nicht um sein Personal bangen. "Wir stellen 15 feste Mitarbeiter für die Gartenschau und zusätzliches Personal ein", versichert Bloch. Die Investition für die Schau beziffert er auf eine runde Viertelmillion Euro.
Mit Lindner hat er das kulinarische Angebot (ab 4,50 Euro) ausgearbeitet. "Natürlich bieten wir Thüringer Bratwurst - wohlgemerkt ohne Kümmel - an. Aber auch Vesperteller, Kuchen, Eis oder Rinderroulade und verschiedene Menüs für Reisegruppen. Wir rechnen in Thüringen mit täglich 800 Gästen, an Spitzentagen mit bis zu 3000 Gästen, die wir bewirten", so Lindner, der sich mit Bloch auf die neue Herausforderung freut.
Übrigens: Bloch hat zwar einen Garten, doch nur mit Rasen und zwei Bäumen begrünt. Das könnte sich nach der Gartenschau ändern ...
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe