Weiße Flotte tischt bei Thüringer Gartenschau auf

Dresden - Die Gastronomie der Weißen Flotte tischt nicht "nur" auf den elf Schiffen auf der Elbe auf - sondern auch an Land! Das Dresdner Traditionsunternehmen übernimmt das Catering bei der thüringischen Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis - knapp 300 Kilometer vom Terrassenufer entfernt. Vom 23. April bis 11. Oktober wird die Flottengastro die rund 340.000 erwarteten Besucher der Gartenschau verköstigen. Und das ist erst der Anfang!

Von der Landküche aus werden Salonschiffe und Schaufelraddampfer kulinarisch versorgt. © Thomas Türpe

"Wir wollen den Cateringbereich unseres Unternehmens stärken, um uns unabhängiger von Wasserständen und Ereignissen wie dem Brückeneinsturz zu machen", erklärt Geschäftsführer Stefan Bloch (46), selbst gelernter und erfahrener Koch, der bis 2016 unter anderem in Dubai, Irland und auf Kreuzfahrtschiffen am Herd stand.

Bloch kennt die Herausforderungen des Cateringgeschäfts - und will sie annehmen. "Die Landesgartenschau ist ein überregional sichtbares Projekt, bei dem wir zeigen können, was wir können."

Und es ist eine Art Feuertaufe für das nächste Ziel: "Wir werden uns für die Landesgartenschau 2028 in Wittenberg bewerben - und natürlich für die Bundesgartenschau 2033 in Dresden."

Für den Ausbau des Cateringgeschäftes hat die Flottengastro erst 2025 über 100.000 Euro in die Ausstattung der Landküche investiert. Das hilft allerdings bei der Landesgartenschau in Thüringen nicht viel. "Für die Gartenschau mieten wir Küchencontainer samt Zelt", erklärt Bloch.