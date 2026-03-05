Trotz Schonzeit: Am Ostragehege kreischen bald die Kettensägen

Dresden - Baum fällt! Trotz des Beginns der Schonzeit im März lässt das Rathaus in der Friedrichstadt am Ostragehege die Kettensäge kreisen. Wochenlang laufen dort Pflegearbeiten an Gehölzen, acht Bäume werden gefällt.

Entlang der Pieschener Allee werden bis April Baumpflegearbeiten durchgeführt. © Holm Helis

Das Stadtgrünamt lässt "Schnittmaßnahmen" an rund 190 Bäumen vornehmen. An den Linden der Pieschener Allee, Eschen am Volksfestgelände sowie Ahornen am Messering werden vor allem Kronen gepflegt und teils eingekürzt sowie Totholz entfernt.

"Die Fällung von insgesamt acht Bäumen ist unvermeidbar", teilt ein Stadtsprecher mit. "Diese Bäume weisen starke Schädigungen auf und sind nicht mehr standsicher."

Die Arbeiten dienten der Verkehrssicherheit und seien ganzjährig erlaubt, auch während der Schonzeit. Diese gilt von Anfang März bis Ende September, auch um die beginnende Brutzeit der Vögel nicht zu stören.

Grundsätzlich bemühe sich die Stadt, den Verbotszeitraum für Fällungen einzuhalten, erklärt der Sprecher. "Doch Komplexität und Umfang der Maßnahme, aber auch Abstimmungsbedarf mit Natur- und Artenschutz sowie der Messe Dresden und Erarbeitung und Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung haben mehr Zeit in Anspruch genommen."