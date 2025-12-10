"Musaik"-Orchester verwandelt Dresdner Plattenbau in einen Adventskalender

Dresden - "Sind die Lichter angezündet ...", heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Im Dresdner Stadtteil Prohlis soll das nun in einem größeren Maßstab umgesetzt werden.

Bei einem Weihnachtskonzert sollen in Prohlis die Fenster von Wohnblöcken erleuchtet werden. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Denn das "Musaik"-Orchester mit Mädchen und Jungen aus 17 Ländern will am 18. Dezember die Fenster von Plattenbauten wie bei einem Adventskalender öffnen und einen Einblick in die Architektur, die Geschichte des Stadtviertels und das Leben der Bewohner geben. Zumindest kann das Publikum das alles in der Turnhalle der 121. Oberschule auf einer Leinwand verfolgen.

Bei dem Konzert spielen die 120 Kinder und Jugendliche Musik aus dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", ein Stück von Philip Glass, Weihnachtslieder wie "Tausend Sterne sind ein Dom" und einen Satz aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Der Auftritt ist zugleich als Quizkonzert ausgewiesen, denn die Besucher können über eine App miträtseln.

Das Konzert steht unter dem Motto "Fensterfunkeln" und ist der zweite Teil eines Projektes, bei dem sich das "Musaik"-Projekt speziell dem Leben in Prohlis widmet.

Damit will man zugleich Klischees begegnen, die mit dem Leben in der "Platte" an einem sozialen Brennpunkt der Stadt Dresden verbunden sind. Die allermeisten Teilnehmer von "Musaik" wohnen selbst in einem Plattenbau, hieß es.