45 Jahre nach rätselhaftem Brand: Dieser Freiherr buddelt das Prohliser Schloss wieder aus

Dresden - Wusstet Ihr das? Mitten im Prohliser Plattenviertel stand einst ein Neorenaissance-Schloss. Nach einem rätselhaften Brand wurde es 1985 abgerissen, geriet in Vergessenheit. Bis jetzt! In einem einzigartigen Stadtteil-Projekt buddeln junge und alte Einheimische seit Jahren die Überreste aus, bringen Artefakte auch aus dem 19. Jahrhundert zurück ans Tageslicht.

Wahrscheinlicher als die Zündelei eines damals 14-jährigen Tatverdächtigen ist staatliche Brandstiftung: Den DDR-Bonzen, die ab 1976 in Prohlis Plattenriesen hochzogen, war das verfallene Märchenschloss ein Dorn im Auge. 1990 war nur noch der Schlosspark übrig geblieben.

Auch diese kleine silberne Gabel fand sich im Erdreich. © Stefan Häßler

Stattdessen überließ er Schlossgrundstück und Park, dem heutigen Prohliser Wäldchen, für geringste Pacht der Stadt, die mit dem benachbarten Palitzsch-Museum und viel Engagement zahlreicher Helfer - angeleitet von Archäologen - in den vergangenen Jahren die Grundmauern des Schlosses wieder freilegte.

"Opa und Enkel nehmen hier den Spaten in die Hand, lernen so viel über Heimatkunde", sagt Museumsleiter Peter Neukirch (51). So wurden Mauern des Erdgeschosses freigelegt, auch Keramik-Kacheln des Schloss-Badezimmers sind wieder sichtbar.

Neben allerlei Stuck fanden die Ausgräber auch eine Silbergabel, ein Türschloss oder auch einen Zirkel aus DDR-Zeiten, der nach dem Abriss aufs Areal gelangt sein muss.

Die Ausgrabungen gehen weiter. "Unsere Vision ist es, die Ruine für Prohliser und Besucher wieder mit Leben zu füllen", sagt Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt (58). Auch eine neue Stele im Prohliser Wäldchen (nahe Haltestelle Gamigstraße) macht die Vergangenheit jetzt wieder sichtbar.