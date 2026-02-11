Millionen-Wellnesstempel mitten in Dresden: So kommt das Privat-Spa an
Dresden - Spa-Programm mitten in der City: Im vergangenen Frühjahr öffnete MyWellness seine Pforten erstmalig in der Landeshauptstadt, weitere Standorte in Sachsen könnten folgen. Doch wie kommt das Konzept bislang bei den Dresdnern an - und was hat der Bau des Wellnesstempels überhaupt gekostet?
Mitten im Trubel der Prager Straße, ab in die Centrum Galerie. Immer noch Menschenmassen, wo man nur hinguckt. Links am Eingang zwei Etagen hoch. Plötzlich Ruhe, sanfte Klänge, milde Düfte - man ist angekommen im City-Spa von MyWellness.
Seit mehr als neun Monaten kann man eine der insgesamt 15 privaten Wellness-Suiten in der Dresdner Innenstadt buchen - und bis jetzt läuft das Geschäft. "Der Standort wird [...] sehr gut angenommen", teilt das Unternehmen gegenüber TAG24 mit. "Wir sind mit der exponierten Innenstadtlage äußerst zufrieden und verzeichnen seit der Eröffnung einen konstanten Zulauf neuer Kundinnen und Kunden."
Die Besucher scheinen quasi restlos begeistert zu sein: Auf Google werden dem Standort bei knapp 800 Bewertungen im Schnitt 4,9 von 5 möglichen Sternen gegeben! Laut MyWellness freuen sich die Kunden besonders über "die 100-prozentige Privatsphäre, das hochwertige Design der Suiten sowie die zentrale Erreichbarkeit".
Das so ein Entspannungsluxus auf rund 1800 Quadratmetern mitten in der City seinen Preis hat, ist klar: "Eine Investitionssumme von rund 4 bis 6 Millionen Euro" wurde für den Bau des Dresdner Standortes aufgewendet! In den Privatsuiten warten schließlich unter anderem Sauna, Whirlpool, Regendusche, Smart-TV und moderne Steuerungstechnik auf die Besucher. Die Superior-Suiten verfügen darüber hinaus über eine Hydrojet-Massageliege.
Klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein - doch es gibt auch leise Kritik.
Bislang nur zwei ostdeutsche MyWellness-Standorte, doch weitere könnten folgen
Vor allem der Preis hat es in sich, kostet die Superior-Suite doch schlappe 30 Euro pro Person und Stunde - bleibt man zu zweit zwei Stunden, sind also 120 Euro fällig. Die Kosten seien im Kontext des "ganzheitlichen Private-Spa-Erlebnisses, das höchste Hygienestandards, moderne Technik und vollständige Privatsphäre vereint", zu betrachten, erklärt MyWellness. Die meisten Kunden akzeptieren das, viele kommen trotz des Preises wieder.
Gegenüber TAG24 äußerten Besucher außerdem Kritik an der Ausschilderung in der Centrum Galerie und bemängelten in manchen Fällen technische Probleme beim Check-in oder der smarten Steuerungstechnik in den Kabinen und daraus resultierenden Verkürzungen der tatsächlich nutzbaren Zeit.
"Hinweise zur Ausschilderung innerhalb der Centrum Galerie stimmen wir gemeinsam mit dem Vermieter ab", heißt es auf Nachfrage bei dem Unternehmen mit Sitz in Dortmund, und weiter: "Technische Probleme lassen sich trotz hoher Qualitätsansprüche leider nie vollständig ausschließen und sie sind auch für uns ärgerlich, weshalb wir kontinuierlich daran arbeiten, unsere Systeme und Prozesse immer weiter zu optimieren."
Abschließend noch gute Nachrichten für alle Fans des Konzepts, die nicht immer aus ganz Sachsen extra nach Dresden anreisen möchten: MyWellness könne sich sehr gut vorstellen, "künftig auch zusätzliche Standorte in Sachsen zu eröffnen". Man prüfe derzeit Immobilien in der Region.
Bislang sind Dresden und Berlin die einzigen beiden Standorte in Ostdeutschland.