Abrissgefährdetes Ärztehaus: Was Stadt als Alternative vorschlägt, macht Praxen keine Hoffnung

Dresden - Weiterhin große Ungewissheit im Prohliser Ärztehaus am Albert-Wolf-Platz! Für einen Abriss des Gebäudes hat die Stadt den Mietern die Kündigung ausgesprochen . Sie sollen künftig an anderen Standorten ihren Praxisbetrieb weiterführen. Die Vorschläge dafür kommen jedoch gar nicht gut an.

Zahnärztin Manuela Koch-Zec (51) will mit ihrer Praxis gerne in Prohlis bleiben. Doch die Alternativ-Standorte der Stadt sind für sie indiskutabel. © Ove Landgraf

"Die Alternativen sind zu klein oder aufgrund des Zustands, des Alters beziehungsweise der Lage nicht geeignet", beklagt die betroffene Zahnärztin Manuela Koch-Zec (51) im Gespräch mit TAG24. Auch mehrere Kollegen seien mit den Ende Januar erhaltenen Angeboten unzufrieden.

Über drei Monate hat es somit nun gedauert, bis die Verwaltung nach der ersten Mieterversammlung mit dem überraschenden Verkünden der Abriss-Pläne die Ersatzstandorte vorbrachte.

Ein solcher Zeitverzug macht Linken-Stadträtin Anja Stephan (50) fassungslos. "Das ist ein Gesamtversagen, welches an den Oberbürgermeister adressiert werden muss", lautet ihre Kritik. Eine gestellte Anfrage an Dirk Hilbert (54, FDP) ließ sie bereits befürchten, dass die unterbreiteten Alternativen nicht zu den Bedürfnissen der Mieter passen.

Das Rathaus weist diesbezüglich jedoch die Verantwortung von sich. "Die von den Mietern erbetene Zuarbeit zum Raumbedarf sowie gegebenenfalls weiteren Anforderungen an die Alternativflächen blieb leider aus", heißt es in Hilberts Antwort.

Dem widerspricht Koch-Zec deutlich: "Ich habe meine Vorstellungen und den benötigten Platz von mindestens 100 Quadratmetern kommuniziert." Sie besitze mittlerweile keine Hoffnung mehr, dass seitens der Stadt noch brauchbare Vorschläge kommen. "Ich muss deshalb selbst auf die Suche gehen."