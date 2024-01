Zerstörte Bäckerei in Bühlau: Inhaber plant Wiedereröffnung in drei Schritten

Dresden - Ein Lebenswerk liegt in Trümmern. Nachdem vor einer Woche ein Ersatzverkehr-Bus der Linie 11 von der Bautzner Landstraße abkam und in den Verkaufsraum der Feinbäckerei Richter krachte , laufen für den Geschäftsführer bereits die Planungen zur Wiedereröffnung.

Sperrholz verdeckt den ehemaligen Eingang zur Bäckerei an der Bautzner Landstraße. © Eric Münch

Von seiner demolierten Filiale erfuhr Inhaber Stefan Richter (49) am Morgen per Telefon und fuhr sofort los. Vor Ort traute er seinen Augen kaum: Seine 2020 frisch sanierte Bühlauer Bäckerei, die er in dritter Generation führt, glich einem Trümmerfeld.

"Normalerweise arbeitet jemand ab 1 Uhr nachts in der Backstube. Ein Glück, dass wir montags geschlossen haben", rekapituliert der Bäckermeister.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am 15. Januar der Bus von seiner Fahrbahn ab, donnerte erst gegen die Bäckerei, prallte ab und kam 100 Meter weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

Polizei-Sprecher Marko Laske (49): "Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an."