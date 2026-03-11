Weitere Blindgänger schlummern im Dresdner Erdreich

Dresden - Zwischen 13. und 15. Februar 1945 warfen britische und amerikanische Bomber knapp 3900 Tonnen Spreng- und Brandbomben über Dresden ab.

Die Folgen des verheerenden Bombardements auf Dresden sind auch 80 Jahre später noch aktuell. © wikipedia

Schätzungsweise bis zu 25.000 Menschen kamen durch die tödliche Fracht ums Leben.

Doch auch mehr als 80 Jahre nach den verheerenden Ereignissen werden noch immer Blindgänger entdeckt und weiterhin erwartet.

Selbst Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst können nur schätzen, wie viele Sprengsätze noch im Erdreich verborgen sind.