Weitere Blindgänger schlummern im Dresdner Erdreich
Dresden - Zwischen 13. und 15. Februar 1945 warfen britische und amerikanische Bomber knapp 3900 Tonnen Spreng- und Brandbomben über Dresden ab.
Schätzungsweise bis zu 25.000 Menschen kamen durch die tödliche Fracht ums Leben.
Doch auch mehr als 80 Jahre nach den verheerenden Ereignissen werden noch immer Blindgänger entdeckt und weiterhin erwartet.
Selbst Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst können nur schätzen, wie viele Sprengsätze noch im Erdreich verborgen sind.
Anzunehmen ist jedoch, dass zukünftig noch viele Fliegerbomben und Artilleriemunition in Dresden gefunden werden. Bis zu 15 Prozent der abgeworfenen Sprengsätze sollen nicht detoniert sein.
Titelfoto: wikipedia