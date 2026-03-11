Nach Evakuierung und stundenlangem Bangen: Um 15.10 Uhr atmete Dresden auf

Dresden - Wieder einmal zeigte sich, dass Fliegerbomben in Dresden nie zur kompletten Routine werden: Nachdem Entschärfer Thomas Zowalla (49) im Januar 2025 eine britische 250-Kilo-Bombe innerhalb weniger Sekunden unschädlich gemacht hatte, dauerte es bei der baugleichen Bombe am Mittwoch drei Stunden. Grund: Der Zünder war stark beschädigt, hatte bereits ausgelöst und hätte jederzeit explodieren können.

Über ein Dutzend Kampfmittelbeseitiger mussten Mittwoch an der Bombe arbeiten. © Robert Michael/dpa

Wer im Sperrkreis wohnt, kennt es bereits: "Es ist schon meine dritte Evakuierung", sagt Margit Ehrlichmann (90) in der "Messe Dresden", der Notunterkunft.

"Ich musste um 7.15 Uhr die Taxe nehmen, ich bin schlecht zu Fuß, anders ging es nicht. Gestern war ich schon früh in der Falle. Hätte mein Sohn mich nicht aus Köln angerufen, hätte ich das gar nicht mitbekommen."

Denn die endgültige Entscheidung zur Evakuierung fiel erst am Vorabend um 18.15 Uhr. Betroffen waren 18.055 Personen, so viele wie noch nie. Die meisten fanden selbstständig irgendwo Unterschlupf oder waren schlicht arbeiten. 310 Personen kamen bis kurz nach 12.30 Uhr in der Messe unter. Zu Mittag gab es dort "Bauerntopf mit Hähnchen".

Bis 9 Uhr sollten alle den Sperrkreis verlassen haben. Um 12.33 Uhr waren die Kontrollen mit Streife, Helikopter, Drohne und zu Fuß schließlich abgeschlossen. Nun konnte Entschärfer Thomas Zowalla an die Bombe gehen - mehr als 30 hat er bereits unschädlich gemacht.