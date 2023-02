Nach einem Jahr Krieg in ihrer Heimat: So geht es Dresdens Ukrainern

Dresden - Vor einem Jahr begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine . Tausende Menschen aus dem Land fanden inzwischen in Dresden Zuflucht. Und sie nehmen auch hier ihr Schicksal in die Hand. Die Ukrainische Gemeinde gründete ein Koordinationszentrum und das Ukrainische Haus. Von Routine bei der Betreuung der Geflüchteten kann allerdings noch immer keine Rede sein. Vielmehr haben sich die Bedürfnisse der Menschen verschoben.

Rührendes Wiedersehen in Dresden: Natalija Bock (48), Sprecherin der Ukrainischen Gemeinde, und der neue ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev (47) sind als Kinder zehn Jahre lang gemeinsam zur Schule gegangen. © Holm Helis

Die anfängliche Panik über den russischen Angriff ist der Wut gewichen. Ein "Wir müssen es schaffen, dass der Aggressor unser Land verlässt" beschreibt Natalija Bock (48), Sprecherin der Ukrainischen Gemeinde, das Gefühl vieler Geflüchteter heute. "Man lernt mit dem Krieg umzugehen."

Trotzdem, so sagt sie, ist es "zermürbend". Täglich hält sie - wie die meisten Geflüchteten - Kontakt zu ihren Lieben, die in der Heimat geblieben sind, bangt um deren Leben. Auf einer Warn-App werden ihnen die Raketenangriffe angezeigt. Danach folgt ein Anruf: "Lebt ihr?"



Präsident Bidens (80) Besuch in der Ukraine nahmen die Geflüchteten mit Freude auf. "Ein Zeichen der Unterstützung", so Bock. Auch in Dresden fühlen sich die meisten Geflüchteten herzlich aufgenommen und unterstützt.

Die Ehrenamtlichen aus dem Ukrainischen Haus am Neumarkt können sich des Andrangs indes kaum erwehren. Die Deutschkurse haben eine lange Warteliste. Es werden ehrenamtliche Deutschlehrer gesucht. Zudem fehle es an psychologischen Hilfsangeboten, so Bock: "Gerade viele Jugendliche haben Traumata erlitten."

Für professionelle Hilfe werden finanzielle Mittel benötigt. "Wir brauchen mehr Unterstützung von der Stadt."