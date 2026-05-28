Oil & Vinegar pleite: So geht es mit der Dresdner Filiale weiter

Dresden - Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Feinkost-Kette "Oil & Vinegar" Insolvenz anmelden musste. Wie geht es mit der Filiale in der Dresdner Innenstadt weiter?

Die Dresdner Filiale auf der Schloßstraße bleibt weiter geöffnet. © Stefan Häßler

Laut Insolvenzverwalter Jens Lieser bleiben alle Standorte deutschlandweit geöffnet, dazu zählen 19 Geschäfte und drei Franchise-Standorte.

"Für die vier Beschäftigten in dem Feinkostladen in Dresden gibt es derzeit keine Veränderungen", heißt es auf TAG24-Nachfrage vom Unternehmen.

"Die Löhne und Gehälter sind bis Ende Juli 2026 durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Anschließend werden die Löhne und Gehälter wieder von dem Unternehmen bezahlt."