02.09.2024 07:45 3.035 Nach Landtagswahl: 500 Linke demonstrieren gegen sächsische Regierung!

Am Sonntag fanden in Sachsen die Landtagswahlen statt - nach den Hochrechnungen kam es am Abend in der Dresdner Neustadt zu einer linksradikalen Demonstration!

Von Mia Berger

Dresden - Am Sonntag fanden in Sachsen die Landtagswahlen statt - nach den ersten Hochrechnungen kam es am Abend in der Dresdner Neustadt zu einer Demonstration! Unter dem Motto "Wir bleiben unregierbar!" zogen die Demonstranten durch Dresden. © Erik Hoffmann Die Initiative "Terminal.digital" rief dazu auf, unter dem Motto "Wir bleiben unregierbar!" gegen die aktuelle Regierung zu demonstrieren. Die Demo führte vom Martin-Luther-Platz über die Louisenstraße und Görlitzer Straße bis hin zum Bischofsweg. Der Demonstrationszug startete um 20 Uhr. Laut Angaben der Veranstalter vor Ort beteiligten sich rund 500 Personen an der Demonstration, an anderer Stelle wurde von bis zu 700 Teilnehmern berichtet. Trotz Pyrotechnik verlief die Demonstration weitgehend friedlich. © Erik Hoffmann Beamte begleiteten die Veranstaltung, die nach Polizeiangaben größtenteils friedlich verlief. Zwar wurde immer wieder Pyrotechnik gezündet, doch es gab keine Verletzten. Gegen 21.30 Uhr endete die Demonstration ohne gewaltsame Zwischenfälle.

Titelfoto: Erik Hoffmann