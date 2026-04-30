Nach Millionen-Investition: Dresdner Uni-Brauerei muss Insolvenz anmelden

Dresden - Trotz nachlassendem Bierdurst und steigender Betriebskosten investierte die Dresdner Uni-Brauerei Lohrmanns gut 2,8 Millionen Euro in den Ausbau ihres Standorts am Kraftwerk Mitte. Nun hat die wirtschaftliche Lage des Bier-Start-ups eine dramatische Wendung genommen.

Geschäftsführer Francisco Arroyo-Escobar (58) hatte sich angesichts der wirtschaftlichen Lage zuletzt noch positiv gezeigt. © Steffen Füssel

Wie TAG24 erfahren hat, musste das Brau-Unternehmen am 14. April am Amtsgericht Dresden Insolvenz anmelden.

Details und Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Eine Anfrage von TAG24 an die Brauerei blieb bislang unbeantwortet.

Unklar ist derzeit auch, wie es für die Mitarbeiter weitergehen wird. Geschäftsführer Francisco Arroyo-Escobar (58) hatte sich 2025 noch zuversichtlich gezeigt und erklärt, das Unternehmen wachse stetig.