Dresdner Star-DJ ist jetzt Café-Besitzer: Purple Disco Machine eröffnet "Olivias Paradise"

Dresden - Es ist die erste, zertifizierte, komplett glutenfreie kulinarische Adresse in Dresden . Am 1. Mai eröffnen Tino Piontek alias DJ Purple Disco Machine und seine Frau Sabrina ihr Café "Olivias Paradise" in der Hauptstraße.

Tino Piontek (46) alias DJ Purple Disco Machine und seine Frau Sabrina sind jetzt stolze Café-Besitzer. © Norbert Neumann

"Wir essen seit fünf Jahren zu Hause komplett glutenfrei, da unsere Tochter Olivia an Zöliakie und meine Frau an einer Unverträglichkeit leidet", erzählt der Grammy-Preisträger, der weltweit auf Festivals und über Pfingsten bei vier Konzerten im Zwinger auflegt.

"Wir wollten einfach nicht, dass ich und mein Sohn Pizza essen können und meine Frau und meine Tochter zugucken müssen. Daraus entstand die Idee des gemeinsamen Essens in einem Café."

Auf seinen Reisen durch die Welt schaute sich Piontek in Cafés und Lokalen um und sammelte Ideen.

Herausgekommen ist ein stylisches Café mit 20 Innenplätzen, hellem Holz, Goldakzenten und Gräsern. Weitere 18 Gäste können vor dem Café auf der Einkaufsstraße Platz nehmen.

Auf der kleinen, aber feinen Karte stehen drei Frühstücksangebote: herzhafte, süße und gesunde "Olivia" für 10.50 bis zwölf Euro. Dazu locken in der Kuchenvitrine Macarons, Orangenkuchen und Törtchen (3,50 bis acht Euro).