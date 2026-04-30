Dresdner Star-DJ ist jetzt Café-Besitzer: Purple Disco Machine eröffnet "Olivias Paradise"
Dresden - Es ist die erste, zertifizierte, komplett glutenfreie kulinarische Adresse in Dresden. Am 1. Mai eröffnen Tino Piontek alias DJ Purple Disco Machine und seine Frau Sabrina ihr Café "Olivias Paradise" in der Hauptstraße.
"Wir essen seit fünf Jahren zu Hause komplett glutenfrei, da unsere Tochter Olivia an Zöliakie und meine Frau an einer Unverträglichkeit leidet", erzählt der Grammy-Preisträger, der weltweit auf Festivals und über Pfingsten bei vier Konzerten im Zwinger auflegt.
"Wir wollten einfach nicht, dass ich und mein Sohn Pizza essen können und meine Frau und meine Tochter zugucken müssen. Daraus entstand die Idee des gemeinsamen Essens in einem Café."
Auf seinen Reisen durch die Welt schaute sich Piontek in Cafés und Lokalen um und sammelte Ideen.
Herausgekommen ist ein stylisches Café mit 20 Innenplätzen, hellem Holz, Goldakzenten und Gräsern. Weitere 18 Gäste können vor dem Café auf der Einkaufsstraße Platz nehmen.
Auf der kleinen, aber feinen Karte stehen drei Frühstücksangebote: herzhafte, süße und gesunde "Olivia" für 10.50 bis zwölf Euro. Dazu locken in der Kuchenvitrine Macarons, Orangenkuchen und Törtchen (3,50 bis acht Euro).
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In dem Dresdner Café darf natürlich eins nicht fehlen: Eierschecke
"Mir persönlich war es wichtig, dass es auch Eierschecke gibt. Das ist ein Muss in Dresden", schmunzelt Tino Piontek.
"Hergestellt wird alles von einer befreundeten Patissière in Dresden, aus einer Mischung aus verschiedenen Mehlen von Mandel bis Panko", erklärt Sabrina Piontek. "Wir haben uns extra mit einer glutenfreien Backstrecke eingemietet, damit wir unseren Gästen Sicherheit geben können."
Beide sind megastolz auf ihr kleines Café - auch wenn sie selbst nicht hinterm Tresen stehen werden. "Aber beim Aufstellen der Küchenmöbel und beim Einkaufen im Großhandel hatte ich so viel Spaß. Ich bin ja gelernter Koch und das hat mich an diese Zeit erinnert", strahlt Tino Piontek.
Gern gibt er zu: "Auf meinen Tourneen sündige ich natürlich auch mal, da esse ich nicht nur glutenfrei. Generell aber tut mir die glutenfreie Ernährung gut und ich fühle mich sehr leistungsfähig."
Na dann - ab ins "Olivias Paradise", es ist dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann