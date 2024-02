Nach monatelanger Generalsanierung: Frischer Glanz in Dresdens Kempinski!

Dresden - Die Landeshauptstadt hat ein prächtiges Kleinod zurück - nach umfangreichen, mehrmonatigen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten wurde am heutigen Donnerstag das Hotel Taschenbergpalais Kempinski wiedereröffnet. Foyer, Flure, 180 Zimmer und 31 Suiten erstrahlen in neuem, modernen Glanz.

Schon das Foyer überrascht mit einer Glas-Lampen-Installation, die sich wie die Elbe über die Decke schlängelt. Zwei junge Hotelgäste – Holzskulpturen von Hannes Mussner – "begrüßen" die Gäste, die sich ab Freitag in den neuen Zimmern in der ersten und zweiten Etage mit allem Luxus einquartieren können.

Das Haus trägt die Handschrift von Innenarchitekt Markus Hilzinger aus Berlin, der schon dem legendären "Adlon" zu neuem Charme verhalf. In Dresden setzte er auf Kunst junger Maler und Bildhauer sowie Objekte aus der Porzellanmanufaktur Meissen, die er allerorts im Haus platziert hat.

Schneiden das rote Band durch (v.l.): Marten Schwass, MP Michael Kretschmer, Cathrin Brettnacher (RFR), Dr. Alexander Koblischek (RFR), Kempinski-Chairman René Nijhof. © Norbert Neumann

"Ich wünsche uns viele rauschende Feste in diesem Haus", sagte MP Michael Kretschmer (48, CDU), der das Eröffnungsband durchschneiden durfte.

Da dürfte er sich mit vielen Promis einig sein – zur Eröffnung kamen u. a. die Schauspieler Wolfgang Stumph (78) und Jan Josef Liefers (59), Entertainer Wolfgang Lippert (72), Moderator Peter Escher (69), Arne Prinz von Sachsen (46) und Vox-Star Uwe Herrmann (61, "Zwischen Tüll & Tränen").

Was sich die Frankfurter RFR-Gruppe die erste Komplettmodernisierung seit der Eröffnung 1995 kosten ließ, bleibt ein Geheimnis. Die Größenordnung lässt sich erahnen – in jedem Bad wurden Armaturen aus gedrehtem Stahl im Wert von je 28.000 Euro eingebaut. Allein in den Fluren wurden 7000 Quadratmeter Teppiche verlegt, die komplette erste Etage allergikerfreundlich ausgestattet.

Der Luxus hat seinen Preis: Für das Standard-Palais-Zimmer (35 qm) müssen je nach Anreisezeit 250 bis 800 Euro bezahlt werden.