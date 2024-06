Nach nur 7 Wochen: Radwege auf dem Blauen Wunder lösen sich auf

Dresden - Was passiert eigentlich am Blauen Wunder? OB Dirk Hilberts (52, FDP) Entscheidung, das Radexperiment frühzeitig abzubrechen , war geradlinig, sagen Kritiker. Die Spuren der verbliebenen Radstreifen auf der Brücke sind es allerdings nicht mehr ...

Radfahrer sind verunsichert: Offenbar ist der viele Regen der gelben Farbe nicht wohl bekommen ... © Eric Münch

Und das im wortwörtlichen Sinne! Sieben Wochen nach der Markierung (8. April) "schlängelt" sich die Linie über das Bauwerk - oder ist sogar gleich ganz verschwunden.

Offenbar hat der viele Regen der Farbe zugesetzt. Sehr zum Entsetzen der Radler, die um ihre Sicherheit bangen.

"Die Radfahrstreifen auf dem Blauen Wunder müssen natürlich so schnell wie möglich von der Stadt wieder aufmarkiert werden", sagt Edwin Seifert (51), Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Dresden (ADFC). Er hat einen Verbesserungsvorschlag: "Idealerweise in einer dauerhaften Form und in weißer Farbe."

Überdies fehlten nach wie vor Lösungen für den Körnerplatz und die Brückenrampe. Hier sei nun die Verwaltung gefordert.