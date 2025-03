Nächster Warnstreik in Dresdens Kitas angekündigt

Dresden - Eltern müssen sich auf einen weiteren Warnstreik in den Dresdner Kitas einstellen.

Für Donnerstag hat der Sächsische Erzieherverband (SEV) in Dresdens Kitas zum Warnstreik aufgerufen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Für Donnerstag, den 6. März, hat der Sächsische Erzieherverband (SEV) in kommunalen Kitas und Horten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

In einer Mitteilung vom Montagmorgen beklagt der SEV, dass im Zuge der bisherigen Tarifverhandlungen seitens der Arbeitgeber kein konkretes Angebot vorgelegt worden sei.

Für die Erzieher fordern die Gewerkschaften dabei eine Gehaltserhöhung von acht Prozent oder mindestens 350 Euro mehr im Monat. Außerdem werden mehr freie Tage sowie die Einführung eines "Mehr-Zeit-für-mich-Kontos" gefordert.

"Diese Maßnahmen sind notwendig, um die hohe Belastung in den Kitas und Horten zu reduzieren und die Qualität der Betreuung langfristig zu sichern", schreibt der SEV.

Im Vorfeld der nächsten Verhandlungsrunde am 14. März will der Erzieherverband mit einem Warnstreik und Protestaktionen am Donnerstag den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ab 15 Uhr soll vor dem Gebäude des Kommunalen Arbeitgeberverbands demonstriert werden.