Nächstes Nadelöhr für Autofahrer: Flügelweg hat jetzt Dresdens erste Umweltspur

Während des laufenden Verkehrs fanden am heutigen Montag die Markierungsarbeiten statt. © Petra Hornig

Die Markierungsarbeiten fanden am heutigen Montag bei laufendem Verkehr statt. So wurde am Flügelweg (Höhe Eisenbahnunterführung) eine der beiden Fahrspuren Richtung Cotta (also Süden) nun in Gelb markiert.

Diese sogenannte Umweltspur ist nur für Radler und DVB-Busse frei. Autofahrern bleibt damit abschnittsweise nur noch eine Spur, bevor sich die Umweltspur im Knotenbereich Tonbergstraße wieder in zwei reguläre Spuren aufteilt.

Laut DVB könnten die Linienbusse (70 und 80) schneller am Stau vorbeifahren. Das soll eine Minute Zeitersparnis einbringen.

Auch in Richtung stadtauswärts (Norden) verläuft jetzt eine neue Radspur (aber nicht für Busse), der Kfz-Verkehr muss sich abschnittsweise eine Fahrspur teilen.

Um eine weitere Minute Fahrzeit zu sparen, verkehren die Buslinien 70 und 80 seit März über die Tonbergstraße. Dort wurde eine gleichnamige Haltestelle errichtet, welche die bisherige Haltestelle Ockerwitzer Straße ersetzen soll.