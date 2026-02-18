 746

Bei Gastronom Kranz dreht sich alles um Fisch und Ente

Gastronom Olaf Kranz verbindet in seinem Menü für Kochsternstunden Fisch und Ente zu einem besonderen Geschmackserlebnis

Von Katrin Koch

Dresden - "Zu gewinnen ist nicht mein Ziel." - Der erste Platz beim Restaurant-Wettbewerb "Kochsternstunden" (bis 15. März) ist für den Dresdner Gastronomen Olaf Kranz (46) nicht das Wichtigste. Er will vielmehr seinen Gästen ein rundes Geschmackserlebnis präsentieren und neue Feinschmecker für die Küche des "Schmidt's" in Hellerau begeistern.

Bei den "Kochsternstunden" im Vorjahr erinnerten Chefkoch Olaf Kranz (46, r.) und Jungkoch Vincent Rosinski (22) an das Gastrojubiläum.
Bei den "Kochsternstunden" im Vorjahr erinnerten Chefkoch Olaf Kranz (46, r.) und Jungkoch Vincent Rosinski (22) an das Gastrojubiläum.  © Foto Koch

Wie alle der insgesamt 50 teilnehmenden Restaurants aus Dresden und Umgebung hat auch Kranz ein besonderes Menü kreiert.

"Ich versuche immer, ein Motto zu finden. 2025 war es ein 'Best-of' - gewidmet meinem 30-jährigen Gastrojubiläum."

In diesem Jahr steht das Menü unter dem Thema "Surf & Bird": "Alles dreht sich um die Ente, in Kombination mit Fisch", erklärt Kranz. "Unser Menü erzählt von glücklichen Enten, heimischen Gewässern und ausgewählten Produzenten aus Sachsen."

Dazu gehören Saibling aus Langburkersdorf ebenso wie Wein vom Radebeuler Winzer Karl Friedrich Aust.

Gäste können im "Schmidt's" zwischen drei oder vier Gängen und einer vegetarischen Alternative wählen, mit und ohne Weinbegleitung (auch alkoholfrei) reservieren - schlemmen für 61 bis 106 Euro.

In diesem Jahr dominiert Ente. Der Zwischengang: Croustillant von confierter Entenkeule und Aal, dazu Topinambur, Blutorange und Sesambutter.
In diesem Jahr dominiert Ente. Der Zwischengang: Croustillant von confierter Entenkeule und Aal, dazu Topinambur, Blutorange und Sesambutter.  © Katrin Koch

Nur eines dürfen sie nicht: zu lange warten. "Die Nachfrage nach unseren Menüs ist sehr gut", freut sich Kranz, der zu den Lokalen der ersten Stunde in dem Wettbewerb zählt. Infos: kochsternstunden.de

