Bei Gastronom Kranz dreht sich alles um Fisch und Ente

Dresden - "Zu gewinnen ist nicht mein Ziel." - Der erste Platz beim Restaurant-Wettbewerb "Kochsternstunden" (bis 15. März) ist für den Dresdner Gastronomen Olaf Kranz (46) nicht das Wichtigste. Er will vielmehr seinen Gästen ein rundes Geschmackserlebnis präsentieren und neue Feinschmecker für die Küche des "Schmidt's" in Hellerau begeistern.

Bei den "Kochsternstunden" im Vorjahr erinnerten Chefkoch Olaf Kranz (46, r.) und Jungkoch Vincent Rosinski (22) an das Gastrojubiläum. © Foto Koch

Wie alle der insgesamt 50 teilnehmenden Restaurants aus Dresden und Umgebung hat auch Kranz ein besonderes Menü kreiert.

"Ich versuche immer, ein Motto zu finden. 2025 war es ein 'Best-of' - gewidmet meinem 30-jährigen Gastrojubiläum."

In diesem Jahr steht das Menü unter dem Thema "Surf & Bird": "Alles dreht sich um die Ente, in Kombination mit Fisch", erklärt Kranz. "Unser Menü erzählt von glücklichen Enten, heimischen Gewässern und ausgewählten Produzenten aus Sachsen."

Dazu gehören Saibling aus Langburkersdorf ebenso wie Wein vom Radebeuler Winzer Karl Friedrich Aust.

Gäste können im "Schmidt's" zwischen drei oder vier Gängen und einer vegetarischen Alternative wählen, mit und ohne Weinbegleitung (auch alkoholfrei) reservieren - schlemmen für 61 bis 106 Euro.