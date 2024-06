Neue Fahrradstraßen in Dresden? Das ist geplant!

ADFC-Vorstand Nils Larsen (39, l.) und Geschäftsführer Edwin Seifert (51) präsentieren ihre Pläne auf der Glacisstraße (Neustadt). © Holm Helis

"Wir schlagen vor, die Hüblerstraße am Schillerplatz, die Glacisstraße in der Neustadt und die Hermsdorfer Straße in Löbtau fahrrad- und fußgängerfreundlich umzugestalten", so Vorstand Nils Larsen (39).

Die Hüblerstraße zwischen Berggartenstraße und Schillerplatz soll zu einem verkehrsberuhigten Stadtplatz mit Bäumen und Bänken werden - frei von Autos.

Die Tiefgaragen-Ausfahrt der Schillergalerie wolle man erhalten, auch Lieferverkehr weiter ermöglichen.

Aus der Glacisstraße will der ADFC eine Nebenstraße machen, zwischen Oberem Kreuzweg und Georgenstraße als Stadtplatz den Autoverkehr unterbrechen und zur Fahrradstraße oder Zweirichtungsradweg machen.

Laut Plan werden "Hermsdorfer Straße, die Südseiten von Conertplatz und Altlöbtau im Zuge der Radroute West aus Gorbitz zu Fahrradstraßen", sagt Larsen. KfZ-Verkehr wolle man dort weiterhin erlauben.