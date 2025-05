Neueröffnung in Heidenau: Dieses Einkaufscenter bekommt wieder Leben eingehaucht

Heidenau - Am Donnerstag eröffnet in Heidenau eine neue Kaufland-Filiale.

Alles in Kürze

Neues Leben an der Hauptstraße in Heidenau: Am Donnerstag eröffnet Kaufland hier seine Filiale. © Steffen Füssel

Während im Hintergrund noch letzter Feinschliff vor dem ersten großen Kundenansturm betrieben wurde, konnte TAG24 bereits am Mittwochabend einen Blick in die nigelnagelneue Filiale an der Hauptstraße 3 werfen, die auf einer Fläche von rund 5900 Quadratmetern eine Produktpalette von circa 30.000 Artikeln bereitstellt.

"Kaufland ist nicht das, was es mal war. Wir können auch richtig schick", sagte David Sawall (41), Senior Projektleiter Immobilienentwicklung von Kaufland, bei einer feierlichen "Pre-Opening-Veranstaltung" vor der mit Luftballons geschmückten Eingangspforte.

Insgesamt 16 Millionen Euro seien in die Neueröffnung am Standort Heidenau geflossen, die gesamte Haustechnik habe man saniert und dabei auch klimaneutrale Heiztechnik verbaut.

Wenn es ab Donnerstagmorgen (Öffnungszeiten: 7 bis 22 Uhr) rund geht, wollen Filialleiter Marco Kemnitz (35) und sein Team den Kunden einen "modernen und strukturierten Markt" präsentieren: "Die Bauarbeiter haben gute Arbeit gemacht. Jetzt wollen wir dem Laden eine Seele einhauchen", erklärte der 35-Jährige im Gespräch mit TAG24. Für ihn ist es bereits die sechste Filiale, die er als Hausleiter führt.

Während Kemnitz sich selbst als "Kapitän" am Ruder eines großen Schiffs bezeichnen würde, kann er künftig auf die tatkräftige Unterstützung von derzeit 95 Mitarbeitern zählen, rund 230 Vorstellungsgespräche wurden vor der Eröffnung schon geführt. Auch weiterhin wird Ausschau nach neuem Personal gehalten.