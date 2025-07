In der Sommerhitze heizt sich der Vorplatz auf: Mehr Schattenplätze am Kulti - aber wie?

Dresden - Kaum eine Fläche in Dresden, die sich in der Sommerhitze so sehr aufheizt wie der Platz vor dem Kulturpalast. Hier knallt die Sonne ungehindert auf blanke Steinplatten, suchen Menschen unter mickrigen Bäumchen dürftigen Schatten. Warum pflanzt die Stadt nicht dichte Bäume oder installiert Sonnensegel für mehr Aufenthaltsqualität?