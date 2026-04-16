Neue mexikanische Eisdiele macht die Neustadt unsicher
Dresden - Eisliebhaber, aufgepasst: Am Samstag eröffnet in der Dresdner Neustadt die Eismanufaktur "Pau Pau" ihre Pforten. Hier auf der Speisekarte: mexikanisches Fruchteis. Doch was macht die süße Versuchung so besonders?
Eigentlich versorgen die Inhaber Vanessa Bravo (49) und Armando Reyes (42) schon seit 14 Jahren die Sächsische Hauptstadt mit ihren Eiskreationen: "Unsere Eismanufaktur ist auf der Dohnaer Straße. Hier entsteht unser handgemachtes Eis. Mittlerweile haben wir in Dresden 90 Großkunden", erklärt Vanessa.
Dabei sind die beiden eher durch Zufall an mexikanisches Eis gelangt. Denn während die gebürtige Spanierin "hauptberuflich die Leiterin des Instituts für Lateinamerikanische Studien an der TU Dresden ist", kommt Vanessas Mann Armando aus der Hotelbranche.
"Wir waren mit unserem damals Einjährigen in Mexiko Stadt. Und als wir uns ein Eis holten, war ich hin und weg. So vollmundig wie eine Explosion im Mund", erinnert sich Vanessa.
Für das Paar der Ansporn, dieses Erlebnis auch nach Dresden zu bringen, denn "ich wollte schon immer etwas Eigenes kreieren", erzählt Armando im TAG24-Gespräch.
Um das Handwerk des Eismachens zu perfektionieren, besuchte Armando Kurse in Deutschland, Italien, Spanien sowie Mexiko. Doch was macht es so besonders? "Es ist wesentlich mehr Frucht drin als im 'normalen' Eis. 60 Prozent, sonst sind es zwanzig."
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Sogar ein "Zucker-Messgerät" kommt bei der Eis-Produktion zum Einsatz
Außerdem verwenden sie wenig Zucker, weder Sahne noch Ei. "Jedes Rezept ist einzigartig. Um zu schauen, wie süß die Frucht ist, messen wir mit einem Refraktometer nach. So eins, das auch für die Weinlese genutzt wird", erklärt Eismacher Armando.
Im Café-Geschäft sind die beiden eigentlich nicht neu. Bereits zu Corona-Zeiten eröffneten sie in Mitte das "Pau Pau Deli", doch "das mussten wir schließen. Wir hatten uns übernommen."
Umso mehr freuen sich die frisch gebackenen Eisdielen-Besitzer, nach zwei Monaten Bauzeit am Samstag auf der Rothenburger Straße feierlich zu eröffnen.
Klassische Eissorten sind hier allerdings Fehlanzeige. Für 2,20 Euro gibt es aber "Gries-Zimt oder Mango-Passionsfrucht. Mein Favorit ist Weiße Schokolade mit rote Beete und Himbeere", so der Eismacher.
Titelfoto: Eric Münch