Vision enthüllt: Das soll in fünf Jahren aus dem Dresdner Fernsehturm werden

Dresden - Es ist ein Herzenswunsch so vieler Dresdner: In fünf Jahren könnten Besucher wieder oben auf dem Fernsehturm (1969 eröffnet, seit 1991 geschlossen) den Rundblick übers Elbtal bis in die Sächsische Schweiz genießen. Aber nicht nur das: Wo Gäste einst im zweistöckigen Panoramarestaurant Eierschecke aßen, soll dann ein Blick in die Zukunft und Vergangenheit (sogar zurück ins Dinosaurier-Zeitalter) möglich werden.

Der Fernsehturm soll wieder öffentlich zugänglich gemacht werden. © Norbert Neumann

106 Sekunden im Aufzug vom Keller bis in den 13. Stock - solange brauchen Besucher aktuell bis zum früheren Restaurant in 142 Meter Höhe.

Nach Sanierung des denkmalgeschützten Turms soll es schneller gehen. Die Entwurfsplanung ist fertig, bis Jahresende will die Telekom-Tochter "Deutsche Funkturm" (DFMG, ist Eigentümer des Turms) den Fördermittelantrag in Höhe von rund 12,8 Millionen Euro beim Bund stellen, je 6,4 Millionen Euro kommen von Stadt und Freistaat.

Die genaue Zeitplanung stehe zwar erst nach Erhalt einer Baugenehmigung fest. Ein möglicher Baustart in 2027 und Öffnung des Turms für Besucher in 2030 sei aber "nicht ganz unrealistisch", verriet OB Dirk Hilbert (54, FDP) nach dem Fototermin mit dem Pressetross zum Sonnenaufgang auf der Plattform.

Dann genoss er auf der Plattform in 148 Meter Höhe den freien Blick übers Elbtal, mit seiner Partnerin Miriam Nötzold (46), die gleich den Lilienstein erkannte.