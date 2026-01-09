9.515
Neues Jahr, neuer Standort: Superblitzer steht jetzt woanders
Dresden - Kaum hat das Jahr 2026 begonnen, müssen sich Autofahrer schon wieder an einen neuen Standort für den Superblitzer gewöhnen.
Zuletzt stand der weiße High-End-Blitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" an der Fetscherstraße in Richtung Waldschlößenbrücke.
Jetzt steht er am Terrassenufer stadteinwärts und wacht dort über die Einhaltung von Tempo 30.
Der Superblitzer - ein "Enforcement Trailer" der Firma Vitronic - ist einer von zweien, die seit April 2025 in Dresden im Einsatz sind.
Laut Ordnungsbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) sollen sie den Straßenverkehr sicherer machen, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger.
