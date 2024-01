26.01.2024 12:39 18.444 Neue Sozial-Wohnungen in Dresden eingeweiht: So viele Mieter finden dort Platz

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft "WiD" weihte am Mittwoch ein neues Mehrfamilienhaus an der Schrammsteinstraße in Dresden-Gruna ein.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die städtische Wohnungsbaugesellschaft "WiD" weihte am heutigen Mittwoch ein neues Mehrfamilienhaus an der Schrammsteinstraße in Dresden-Gruna ein. "WiD"-Geschäftsführer Steffen Jäckel (53) und Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (47, Linke) an der Heizanlage des neuen Wohnhauses. © Thomas Türpe Fast alle 20 neuen Sozialwohnungen in dem dreistöckigen Bau seien bereits vergeben, so Geschäftsführer Steffen Jäckel (53). Anfang Februar ziehen die ersten Bewohner ein. Die Mieten liegen bei 7,48 Euro pro Quadratmeter. Mit Partner SachsenEnergie wurde ein Heizsystem eingebaut, das eine Luft-Wärmepumpe mit Fernwärme kombiniert. Der Bau weiterer bereits durchgeplanter WiD-Bauten stockt allerdings. "Dringender denn je sind jetzt staatliche Förderinstrumente, die den sozialen Wohnungsbau wieder bezahlbar machen", mahnte Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (47, Linke).

Titelfoto: Thomas Türpe