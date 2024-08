Neue Wasser-Regler für den Dresdner Osten: Hier kommt ein Riesenschieber geflogen

Dresden - Das Dresdner Fernwärmenetz umfasst rund 650 Kilometer. 8000 Gebäude und 130.000 Wohnungen erhalten so warmes Wasser für Heizungen, Duschen und Co. - laut SachsenEnergie entspricht das etwa 45 Prozent der Stadt, Tendenz steigend. Jetzt klemmte das Unternehmen einen Hauptstrang in Johannstadt/Striesen von der Versorgung ab, um riesige DDR-Bauteile zu wechseln.