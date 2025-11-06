Neuer Chef beim DRK Dresden: Darum geht der alte
Dresden - Das Deutsche Rote Kreuz in Dresden hat einen neuen Kreisgeschäftsführer: Johannes Richter (41) tritt die Nachfolge von Peter Köhler an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.
Richter ist dem Verband seit 13 Jahren verbunden, seine Laufbahn begann er als Referent der Geschäftsleitung.
"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird", so Richter.
"Gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden möchte ich die vielfältigen sozialen Aufgaben des DRK weiterentwickeln." Das DRK Dresden zählt rund 850 Mitarbeiter und über 14.000 Freiwillige.
