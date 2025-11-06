Neuer Chef beim DRK Dresden: Darum geht der alte

Dresden - Das Deutsche Rote Kreuz in Dresden hat einen neuen Kreisgeschäftsführer: Johannes Richter (41) tritt die Nachfolge von Peter Köhler an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Johannes Richter (41) ist der neue Dresdner DRK-Geschäftsführer. © Thomas Türpe

Richter ist dem Verband seit 13 Jahren verbunden, seine Laufbahn begann er als Referent der Geschäftsleitung.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird", so Richter.