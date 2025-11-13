Neuer Name, alter Charme: Berüchtigte Kellerdisco vor Comeback

Dresden - Bodenloses Vergnügen: Nach acht Jahren Leerstand wird in der ehemaligen, legendären Kellerdisco " M5 " in der Münzgasse wieder getanzt! Hendrik Scholz (49) und Maik Friedel (49) eröffnen die traumhaft gelegene Tanzbar unter dem Hotel Hilton am 28./29. November als "Club Bodenlos".

Maik Friedel (49, l.) und Hendrik Scholz (49) peppen die alte Disko zum "Club Bodenlos" auf. © Norbert Neumann

Mit rund 90.000 Euro haben die beiden Dresdner die 300 qm große Disco wieder flottgemacht. "Wir wollen den Charme der 90er-Jahre mit modernen Akzenten aufleben lassen", so Scholz.

Raumaufteilung, Bodenfliesen, Spiegelsäulen und Ledersitzecken bleiben erhalten. Kunstbegrünung und extra designte Discotapete sowie Dschungelteppich für die Loungeecken ziehen neu ein.

Auch das Konzept steht längst. "Wir öffnen mittwochs bis samstags ab 20 Uhr. In der ersten Stunde - während des Barbetriebes - ist der Eintritt frei. Ab 21 Uhr legen DJs auf, dann beträgt der Eintritt je nach Wochentag sechs bis zehn Euro", verrät Friedel. Mittwochs wird Black Music und R&B aufgelegt, donnerstags chillige Latin-Music und Afro-House, Einlass: P18.

Freitags (P21) und samstags (P25) werden 80er-Jahre-Hits bis hin zu aktuellen Charts für ein Ü30-Publikum gespielt. 200 Nachtschwärmer können sich im Club austoben - bis in die Morgenstunden. Cocktails kosten 8 bis 8,50 Euro, ein 0,3er-Bier unter 4 Euro. Ein Türsteher achtet auf schicke Outfits.