21.04.2026 15:58 Neues Café in der Neustadt eröffnet – das ist das Besondere

Das neue Dresdner Café studio botanique vereint Kunstblumen mit Kaffee und Kuchen.Doch wie kam Chefin Friederike Paulsen vom Lehramtsstudium zu den Deko-Blumen?

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Blumen-Freunde, aufgepasst: Das neue Café "studio botanique" macht die Neustadt unsicher. Das Besondere? Hier gibt es nicht nur Cappuccino und Gebäck, sondern auch täuschend echte Kunstblumen. Doch wie kam Inhaberin Friederike Paulsen (31) vom Lehramtsstudium zur Deko-Blume?

Laden-Inhaberin Friederike Paulsen (31) freut sich, auch die Blumen-Acrylgemälde ihres Vaters im Geschäft zum Verkauf anbieten zu können. © Norbert Neumann Während die Wahl-Sächsin in Leipzig zunächst Deutsch als Fremdsprache studierte, entschied sie sich anschließend für eine Koch-Ausbildung. Als Friederike diese dann vor drei Jahren im Dresdner Nobelrestaurant "Elements" abschloss, war ihr klar, dass "ich irgendwann mal selbstständig sein möchte". Nun hat ihr Herzensprojekt am 1. April seinen Weg auf die Bautzner Straße gefunden. Dabei soll das "Hauptgeschäft auf den Blumen liegen. Das Café ist eher dazu da, es hier etwas lebhafter zu gestalten", erklärt Laden-Inhaberin Friederike. Doch auch langfristig plant die 31-Jährige, weitere Konzepte in ihrem Laden umzusetzen: "Ich wollte nicht nur 'normale' Einzelhändlerin sein, sondern auch gerne einen Treffpunkt für Dresdner schaffen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, kleinere Konzerte oder im Sommer Weinabende zu veranstalten."

Altmodisch: Die Kunstblumen aus Sebnitz

Von außen ist das Kunstblumen-Café auf der Bautzner Straße eher unscheinbar. © Norbert Neumann Dabei stammen die Deko-Blumen nicht etwa aus der Kunstblumen-Hochburg Sebnitz, sondern sind handgemacht vom niederländischen Unternehmen "Silk-ka": "Es hilft mir, dass Sebnitz so bekannt für Kunstblumen ist", gibt die 31-Jährige zu. Trotzdem war es für sie keine Option, Blumen von der sächsischen Manufaktur zu beziehen: "Optisch sind sie schon altmodisch und gehen nicht mit der Zeit. Mit den Blumen, die ich anbiete, hab ich versucht, ein exklusiveres Ambiente zu schaffen." Die niederländische Firma kennt die gelernte Köchin hingegen schon länger: "Meine Eltern hatten in Meißen bis zum letzten Jahr das Hotel 'Fährhaus Meißen' und hier haben sie auch immer mit den Kunstblumen dekoriert."

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Jeder darf seinen Kunstblumen-Strauß selbst gestalten

Inhaberin Friederike kann sich auch vorstellen, Blumen-Abos für ihre Kunstblumen anzubieten, mit denen Kunden saisonal passende Sträuße haben könnten. © Norbert Neumann